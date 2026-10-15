Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

М агдалена Лазарова поема държавното обвинение като изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор за срок от шест месеца. Изборът ѝ бе гласуван от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) със 17 гласа „за“ и 2 „против“. Тя официално ще встъпи в длъжност на 23 октомври, заменяйки на поста досегашния временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.
Магдалена Лазарова има близо 30-годишен юридически опит, преминал през всички нива на прокуратурата, ВСС и съдебната система.
Образование
1996 г. – Придобива магистърска степен по „Право“.
Професионален път и кариера
Работа в прокуратурата и израстване (1996 – 2012 г.)
1996 – 1997 г.: Започва юридическия си стаж като съдебен кандидат в Окръжен съд – Благоевград.
1998 – 2000 г.: Назначена е за младши прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.
2000 – 2003 г.: Заема длъжността прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.
2003 – 2011 г.: Издига се до прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.
2011 – 2012 г.: Става заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура – София.
Висш съдебен съвет и съдийски опит (2012 – 2025 г.)
2012 – 2017 г.: Избрана е от Народното събрание за член на Висшия съдебен съвет.
2017 – 2022 г.: След приключване на мандата във ВСС работи като съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.
2022 – 2025 г.: Заема длъжността съдия в Апелативен съд – София.
Върховна касационна прокуратура и ръководство
30 април 2025 г.: Избрана е за заместник на главния прокурор с решение на Прокурорската колегия на ВСС.
12 май 2025 г.: Официално встъпва в длъжност като заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.
15 октомври 2026 г.: Определена от Пленума на ВСС за изпълняващ функциите главен прокурор.