Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

Проф. Мариела Генева обжалва ареста по делото за източване на милиони от Здравната каса

С множество тежки травми и счупени прешлени е мъжът, пострадал от паднал клон в Сливен

Опасно изпреварване в Бистрица завърши с верижна катастрофа и избягал шофьор

Д-р Брънзалов: Контролът трябва да е превантивен, а не с показни арести след три години

Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърдажи

ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата

М агдалена Лазарова поема държавното обвинение като изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор за срок от шест месеца. Изборът ѝ бе гласуван от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) със 17 гласа „за“ и 2 „против“. Тя официално ще встъпи в длъжност на 23 октомври, заменяйки на поста досегашния временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.

Магдалена Лазарова има близо 30-годишен юридически опит, преминал през всички нива на прокуратурата, ВСС и съдебната система.

Образование

1996 г. – Придобива магистърска степен по „Право“.

Професионален път и кариера

Работа в прокуратурата и израстване (1996 – 2012 г.)

1996 – 1997 г.: Започва юридическия си стаж като съдебен кандидат в Окръжен съд – Благоевград.

1998 – 2000 г.: Назначена е за младши прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.

2000 – 2003 г.: Заема длъжността прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.

2003 – 2011 г.: Издига се до прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.

2011 – 2012 г.: Става заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура – София.

Висш съдебен съвет и съдийски опит (2012 – 2025 г.)

2012 – 2017 г.: Избрана е от Народното събрание за член на Висшия съдебен съвет.

2017 – 2022 г.: След приключване на мандата във ВСС работи като съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

2022 – 2025 г.: Заема длъжността съдия в Апелативен съд – София.

Върховна касационна прокуратура и ръководство

30 април 2025 г.: Избрана е за заместник на главния прокурор с решение на Прокурорската колегия на ВСС.

12 май 2025 г.: Официално встъпва в длъжност като заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

15 октомври 2026 г.: Определена от Пленума на ВСС за изпълняващ функциите главен прокурор.