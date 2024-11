Алберт Попов завърши на 18-о място в слалома в Гургл

А лберт Попов се класира на 18-о място в слалома в австрийския курорт Гургл от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Българинът беше шести след първия манш и се движеше отлично до средата на втория, но допусна грешка при излизането от стръмния сектор на пистата Кирхенкар, която му коства сериозно пропадане в класирането.

Победител в състезанието стана Клеман Ноел , който завърши с общо време от двата манша от 1 минута и 46.25 секунди. Французинът даде най-добро време още в първия манш, в който записа резултат от 52.76 секунди, а във втория си позволи да върне газта, но въпреки това нямаше как да бъде изместен от лидерската позиция.

Постижението на Ноел бе с 1.49 секунди по-добро от това на Попов. След първия манш разликата между двамата бе 1.29 секунди.

Clement Noel WINS the slalom in Gurgl! 🥇⛷️



What a recovery from the Frenchman! 👏#fisalpine pic.twitter.com/sA9MmGrpGI