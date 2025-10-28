България

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица

28 октомври 2025, 06:58
България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Остри критики по време на Тристранния съвет
Ето какво ще бъде времето през ноември
Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко
Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно
Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България
Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София
Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

Д епутатите се събират на извънредно пленарно заседание в 13:00 часа. Единствената точка в дневния им ред е второто четене на промените в Закона за лечебните заведения.

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица, след като Здравната комисия отхвърли законопроектите на "Продължаваме Промяната-Демократична България" и "Възраждане".

Решението на управляващите е увеличението на възнагражденията в сектора да се запише в бюджета на Здравната каса.

Приеха на първо четене три законопроекта, свързани със заплатите на младите лекари

Заявките са от догодина основното възнаграждение на лекарите да се равнява на 150% от средната работна заплата, а за медицински сестри и акушерки 125 на сто от средната заплата, предава NOVA.

Искането за извънредното заседание на парламента е по инициатива на "Продължаваме Промяната", която събра подкрепата на всички партии в опозиция.

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Как да се отървете от бързите кредити

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

Силно земетресение удари Турция

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Новата онлайн енциклопедия ще е изцяло отворена за достъп

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Още като опозиционен политик Фридрих Мерц беше известен с острия си език

<p>Учен от Харвард&nbsp;шокира с твърдение: Междузвезден обект може да е извънземен кораб</p>

Учен от Харвард: 3I/ATLAS е извънземен апарат, който извършва контролирана маневра

Любопитно Преди 57 минути

Рекордно търсене на автомобили преди еврото

България Преди 58 минути

За автомобил втора ръка клиенти дават между 10 000 и 15 000 лева

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Бомбардировачите са излетели от база в Северна Дакота и са летели успоредно на брега

БСП поиска отмяна на плоския данък

Те предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Започнало е разглеждането на оферти от потенциални купувачи

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Кралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент със стил

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха това в Телеграм

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Путин прие Чхве в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към Ким Чен-ун

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал.

В Беларус подготвят децата за война?

Децата в Беларус прекарват повече от половината време в училище с теми като война, смърт, саможертва

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

В първото си интервю пред българска медия – "Телеграфно подкастът", той разказва за рекордната акция, довела до приза

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Кадрите показаха и проблясъци от рижавите коси на принцеса Лилибет и принц Арчи, наследени от баща им,

Новият флагман е за истинските приключенци

Върховият смарт часовник на Huawei е готов за всякакви предизвикателства

