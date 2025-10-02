Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на дъщеря си в условията на домашно насилие, съобщиха от държавното обвинение.

Преди седмица около 15:00 часа в столичния квартал „Дружба“ обвиняемият нанесъл удари с ръка в областта на главата на непълнолетното момиче и я стиснал с ръка за шията. Вследствие на това ѝ причинил лека телесна повреда.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие, посочват от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа, а състав на съда е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.