Мъж счупи челюстта на съпругата си

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си.

В събота, в София обвиняемият ударил с юмрук в лицето жената и ѝ счупил челюстта. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, съобщават от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години. Мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.