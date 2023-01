МВнР: Абсолютно осъждаме ужасяващите атаки на Русия срещу гражданската инфраструктура в Украйна

А бсолютно осъждаме ужасяващите атаки на Русия срещу гражданската инфраструктура в Украйна, които отнеха живота на много хора в Днепър и на други места. България ще продължи да подкрепя Украйна и нейния народ. Това се казва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР), публикувана в официалната страница на ведомството в Туитър, предаде БТА.

Utter condemnation of Russia’s horrific attacks against civilian infrastructure across Ukraine 🇺🇦 claiming many lives in #Dnipro and elsewhere. Bulgaria 🇧🇬 will continue supporting Ukraine & its people. #Russia must be held accountable for all crimes committed. #StandWithUkraine