Противоречива информация: Атакувала ли е Русия умишлено жилищна сграда в Днепър?

Б роят на загиналите след руска ракетна атака, при която беше поразена жилищна сграда в украинския град Днепър, нарасна днес на 40, а 30 души все още са в неизвестност, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Генадий Корбан от градската управа заяви в Телеграм, че 75 човека, включително 14 деца, са били ранени при удара в събота.

Русия съвсем не се е отказала от целите си в Украйна въпреки военните неуспехи досега (ОБЗОР)

Украйна каза, че сградата е била улучена от руска ракета "Х-22", срещу която украинската противовъздушна отбрана няма възможности за противодействие. Русия заяви, че при нейните ракетни удари в събота не са били вземани на прицел жилищни сгради.

Украйна: Над 20 са жертвите на руските ракетни атаки срещу Днепър

Кремъл заяви, че руските сили не са нанасяли удари по жилищни сгради в Украйна, два дни след като в град Днепър беше ударен жилищен блок при голяма руска ракетна атака, при която според Киев са загинали най-малко 36 души, предаде Ройтерс.

Русия нанесе удари по градове в Украйна

По време на разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Руските въоръжени сили не нанасят удари по жилищни сгради или обекти на социалната инфраструктура. Нападенията се извършват по военни цели, явни или прикрити".

Зеленски: Десетки цивилни все още са в неизвестност след удара по Днепър

Украинските военновъздушни сили твърдят, че блокът е от ударен от руска ракета Х-22. Киев твърди, че не притежава оборудване, с което да я свали.

Песков намекна, че до инцидента се е стигнало в резултат на изстреляни от украинската ПВО ракети, които са прeхванали руската ракета. Говорителят на Кремъл допълни, че "някои представители на украинската страна" са стигнали до същото заключение.

More footage from the #Dnieper. pic.twitter.com/ULu90Af1VN