МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица, заяви Теменужка Петкова

21 януари 2026, 14:04
О чаква се днес министрите по време на правителственото заседание да гласуват пенсионната реформа, която засяга така наречения втори стълб. В него се въвеждат мултифондовете, пише NOVA.

Идеята е частните пенсионни фондове да се разделят на подфондове — на балансиран, на динамичен и на консервативен, като парите ни ще бъдат инвестирани по различен начин спрямо типа подфонд.

Когато говорим за динамичния, там се инвестира във високорискови активи, като акции. Целта е доходността ни да се увеличи максимално.

При балансирания инвестирането е малко по-умерено — тук се инвестира в облигации или държавни ценни книжа. А консервативният е за хора, които са в предпенсионна възраст и искат просто да запазят натрупаните до момента средства.

По този начин премиерът в оставка Росен Желязков поясни, че ще може да се натрупа и допълнителен капитал, който да подпомогне и инвестициите в страната. Но изрази съмнение, че е възможно да няма достатъчно време 51-вото Народно събрание да приеме пенсионната реформа.

Предвижда се и буферен срок от приемането на пенсионната реформа до влизането ѝ в сила, за да може обществото да се информира максимално добре, тъй като до момента наблюденията са, че то не се интересува особено много от средствата си по втория пенсионен стълб.

„Този законопроект е важен, защото дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България, за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и инфраструктура. Това ще доведе до натрупване на средства за увеличаване на пенсиите”, каза министър-председателят в оставка.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова отбеляза, че въвеждането на мултифондовия модел е на база препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изготвен е и анализ от Икономическия и социалния съвет. Практиките в други европейски държави сочели безспорни ползи от въвеждането на този модел.

„Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица. Има възможност тези фондове да създават и подфондове, на база на които да се инвестира в изключително важни проекти. Това наистина е много добра промяна. Ползва се с широка подкрепа от работодателите и синдикатите. Надявам се да бъде приета и от българския парламент”, заяви Петкова.

„Много внимателно трябва да се подхожда, когато говорим за пенсионна реформа”, заяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов. „Когато са правени разчетите за втория стълб преди повече от 20 години, са взети определени виждания. Дали обаче те са изпълнени към момента? Не считам, че е нормално две пенсии да са по-малко от една пенсия. И затова сега въвеждането на мултифондовете има за цел именно да бъде избегнат този проблем”, каза министърът.

Той подчерта, че се въздържа от крайности и по определени точки, които се предлагат.

„Смятам, че наистина трябва всичко да бъде изчислено, да не стане така, че нещо, което си е мислено за добро преди 25 години, в момента отново да не е изчистено по най-добрия начин. Важното е хората да получават колкото е възможно по-високи пенсии и да са сигурни в пенсионната система”, заяви Гуцанов.

В началото на правителственото заседание Росен Желязков коментира и новата връзка между Родопите и Гърция чрез пункта „Рудозем- Ксанти".

„Това беше дългоочаквано събитие, което има голямо въздействие не само върху разбирането за добросъседство, за трансгранично сътрудничество, за функционирането на Шенген, но и за поминъка и икономическото развитие на българските региони”, каза Желязков.

„Вчера беше завършена една многогодишна сага по отварянето на пътя, което стана след официалното му приемане и от гръцката страна”, обясни външният министър в оставка Георг Георгиев.

Той подчерта, че това е материализиране на всички ползи от трансграничното сътрудничество и директна инвестиция в регионите от двете страни на границата.

Източник: NOVA    
Пенсионна реформа Пенсионен втори стълб Мултифондове Инвестиционни стратегии Капиталов пазар Увеличаване на пенсиите Частни пенсионни фондове Правителствено заседание Българска икономика Осигурени лица
