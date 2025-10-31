България

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Лошата новина, по думите на бившия финансов министър, е, че лидерът на ГЕРБ "е учил урока само наполовина"

31 октомври 2025, 12:22
Източник: БГНЕС

"Явно след като г-н Борисов е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите и да се спазва законът и швейцарското правило". Това заяви на брифинг в Народното събрание лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

Лошата новина, по думите на бившия финансов министър, е, че Борисов е учил урока само наполовина.

"Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев беше да не се вдигат данъците и осигуровките и това е абсолютно критично, ако искаме бизнесът да работи нормално", каза Василев и поясни, че това е разликата между лява политика и центристка политика.

"През всички кризи, през които минахме, ние не си позволихме да вдигнем осигуровките", отбеляза той.

"Аз разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин и да вземеш по 600 лв. на година от всеки един от гражданите, но, макар и да е по-трудно, по-добре е да се спрат парите към касичките на различните бизнеси, които захранват властта и правят корупция", заяви Василев и посочи, че това е, което се правеше в бюджетите за 2021, 2022 и 2023 г.

Бившият финансов министър призова Бойко Борисов да "ограничи парите към прасе-касичките и тогава няма да има нужда да вдига осигуровките и ще се стигне до някакъв разумен бюджет".

Асен Василев коментира и предложението България да спре износа на дизел и авиационно гориво, което самият той подкрепи в комисия.

"Това е мярка, която ограничава износа на самолетно гориво и износа на дизел. Знаете, че за самолетно гориво в страната има само един доставчик, за дизел е почти само един доставчик, така че тази мярка е разумна при определени условия, които не знаем дали съществуват, тъй като беше внесена в много спешен порядък и правителството не дойде да обясни", каза той.

Лидерът на ПП напомни, че половината резерв на България се държи извън страната.

"Ние имахме законодателно предложение 100% да е в страната, след това ГЕРБ и ДПС 2023 или в началото на 2024 г. го върнаха обратно 50% от резерва само да е в страната. И тук е много важно правителството да каже, че е говорило с другите държави членки и че те няма да наложат ответни мерки, т.е. ние ще можем да ползваме резерва в пълен обем, защото половината от него ще трябва да дойде от чужбина в България", каза още Асен Василев.

