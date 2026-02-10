Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

„Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“, защото решенията, които се взимат там, струват скъпо на София и не носят по-добра услуга за гражданите“.

Това съобщи във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той посочи, че „Временно ръководство подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на този мандат. Безконтролно. Плащаме комисионни за посредници, въпреки че дружеството има право да купува газ директно. Купуват се 18-годишни, амортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени. През изминалата година 8 хил. литра гориво изтекоха и никой не пое отговорността. Всички знаем какъв ще бъде резултатът от това: повече разходи, същото или дори по-лошо качество, и транспорт, който не отговаря на града, в който искаме да живеем.“

„А какво можехме да направим с тези пари?“, попита Терзиев.

„Вместо да харчим 6 млн. евро за старо желязо, което ще прекарва повече време в сервиза, отколкото по улиците, можехме да купим 18 нови автобуса за същите пари“, подчерта той.

„Някой наема ли се да обясни къде отива разликата в изкуствено завишената цена на настоящата поръчка? Както и в чий джоб отиват 4 млн. евро комисионна по договор, по който дружеството може да закупува природен газ само и без посредници? Защото за същата сума директорът на Автотранспорта можеше да преасфалтира изцяло депо “Дружба”, което е най-използваното и изглежда като “лунен пейзаж” или пък да си плати всички непокрити задължения за гориво", добави кметът на София.