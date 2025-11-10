Свят

"Лукойл" обяви форсмажорно положение в Ирак

В отговор Ирак е замразил всички плащания към "Лукойл"

10 ноември 2025, 15:41
"Лукойл" обяви форсмажорно положение в Ирак
Източник: iStock photos/Getty images

Р уската нефтена компания "Лукойл" обяви форсмажорно положение в иракското нефтено находище Западна Курна-2, едно от най-големите в света.

Декларацията идва, тъй като предстоящите санкции на САЩ срещу руската компания усложняват нейните операции в Ирак, предава БГНЕС.

Санкции удариха "Лукойл" - партньорите им преосмислят съвместни проекти

В отговор на ситуацията Ирак е замразил всички плащания към "Лукойл", както в суров петрол, така и в брой, тъй като Багдад търси правни начини да поддържа добива в гигантското нефтено находище.

"Лукойл" е предупредил иракските власти, че може да напусне находището, ако ситуацията с форсмажорните обстоятелства продължи.

"Лукойл" си осигури петролно находище в Ирак

Руската компания също така е прекратила услугите на всички чуждестранни служители, които не са руски граждани и работят в находището, което допълнително показва оперативните предизвикателства, пред които "Лукойл" е изправена в условията на новите санкции на САЩ.

Източник: БГНЕС    
Лукойл Западна Курна-2 Ирак
