Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Вътрешният министър обясни пред депутатите за предварителното планиране и организация на охраната на протеста

Обновена преди 30 минути / 4 декември 2025, 07:06
Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София
Няма основание да подавам оставка, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов при изслушването му в пленарната зала по повод действията на полицията на протеста на 1 декември.

Министърът обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.

"В случая няма основание за това", заяви той.

"Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите", добави Митов.

"Столичната община е съгласувала протест, но не и шествие на 1 декември и е практически невъзможно да се обезпечи охраната на множество, движещо се по несъгласуван маршрут", каза министърът на вътрешните работи.

"Столичната община е съгласувала провеждането на протест на 1 декември от 18:00 до 22:00 часа в района на стъклените куполи при Министерския съвет и на тротоарните пространства в района на сградата на Народното събрание", каза министърът. "Столичната община не е съгласувала провеждане на шествие", допълни той.

Митов отбеляза, че в периметъра на заявеното мероприятия са изградени 21 контролно-пропускателни пункта.

"Към 20:30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. "Дондуков", каза Митов.

"Очевидно е практически невъзможно обезпечаването на охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут извън план-разстановката на Столичната дирекция на вътрешните работи и одобрения протест на Столичната община", коментира вътрешният министър. 

"Между мирно протестиращите са забелязани хора с агресивно поведение, които са били наблюдавани от оперативни служители. Поради невъзможност враждебно протестиращите да бъдат изведени от мирния протест и за да не се предизвикат масови безредици, са заснети действията им, като са и проследени", каза Даниел Митов.

"Преди, по време на и след масовото мероприятие не е използвана физическа сила спрямо протестиращи граждани, използван е единствено лютив спрей", каза той.

"Най-важното е, че след всички събития от вечерта няма нито едно тежко пострадало лице от участниците в протеста вследствие на полицейските действия по възстановяване на обществения ред", каза вътрешният министър.

Пострадали са трима служители на СДВР, един е приет в „Пирогов“. Задържани са общо 75 лица, 23 от тях са известни на МВР за съпричастност към безредици по време на протести. Девет от лицата са малолетни и непълнолетни, съобщи още Митов.

Източник: Теодора Цанева/БТА    
софия протести даниел митов нс изслушване
