Принц Уилям нежно „побутва“ принцеса Кейт пред гости в Уиндзор

П ринцът на Уелс направи деликатен жест към Кейт, за да ѝ подскаже да продължат напред, докато двамата разглеждаха артефакти от Кралската колекция по време на държавното посещение в Германия, пише HELLO!

Двойката се присъедини към краля и кралицата, херцога и херцогинята на Единбург и херцогинята на Глостър в Зелената всекидневна на замъка Уиндзор, където бяха домакини на президента Франк-Валтер Щайнмайер и съпругата му Елке Бюденбендер.

Кейт Мидълтън, облечена в елегантна рокля на Burberry и перли, беше видяна да разговаря оживено, докато тя и принц Уилям разглеждаха пет различни маси с предмети от Кралската колекция, свързани с Германия.

Когато забелязва, че чичо му – херцогът на Единбург – се приближава към тяхната маса, Уилям нежно поставя ръка на гърба на съпругата си и благодари на един от уредниците, за да даде знак, че е време да преминат към следващата група експонати. Самата принцеса неведнъж е признавала, че понякога прекарва твърде много време в разговори с хората, които среща. Кейт дори е известна с това, че остава по-дълго от предвиденото на някои от кралските си ангажименти.

В документалния филм „Кралицата на деветдесет години“ от 2016 г. Кейт признава: „Мисля, че има истинско изкуство в разходките. Всички в семейството ми се подиграват, че прекарвам твърде много време в чатене, така че мисля, че все още трябва да науча още малко и да взема още няколко съвета, предполагам.“

А миналата година по Коледа принцесата се оказа отделена от семейството си, докато отделяше време да разговаря с местните жители, събрали се пред църквата „Света Мария Магдалена“ в Сандрингам.

Кейт се пошегува: „Мисля, че загубих семейството си.“

Това беше една от малкото ѝ големи публични изяви през 2024 г. на фона на лечението ѝ от рак, а мнозина от присъстващите не пропуснаха да изкажат най-добрите си пожелания към принцесата.