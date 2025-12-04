България

Задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петима, пуска още толкова

СРП наблюдава 16 досъдебни производства, към наказателна отговорност са привлечени 14 лица

Обновена преди 1 час / 4 декември 2025, 08:56
С офийската районна прокуратура внесе в съда искания за постоянен арест спрямо 5 лица за хулигански действия на протеста на 1 декември, провел се в централната част на София.

СРП наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 лица. Те са обвинени за извършени действия, грубо нарушаващи обществения ред. Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР.

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителни цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност.

След запознаване с материалите по досъдебните производства наблюдаващи прокурори внесоха искания за определяне на постоянен арест спрямо петима обвиняеми. Исканията за определяне на най-тежката мярка за неотклонение са на база свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всички петима са с предходни криминални регистрации. Двама от тях са осъждани, а други двама са с висящи досъдебни производства.

След преценка на събраните до момента доказателства по досъдебните производства, от Софийска районна прокуратура са наложили на трима обвиняеми мярка парична гаранция, а на други двама - подписка. Разследванията по досъдебните производства продължават.

На протеста в понеделник вечерта се стигна до ескалация на напрежението. Пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков", предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Запалени бяха контейнери за боклук, щети имаше и по полицейски автомобили. Наложи се полицаите да използват лютив спрей. Ден след това директорът на СДВР заяви, че има над 70 задържани, а нападателите са били предварително организирани.

