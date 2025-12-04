Свят

"Брекзит": Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает

Британските министри вече говорят открито за икономическите щети от "хаотичния Брекзит", но възможностите за промяна са ограничени

4 декември 2025, 10:45
"Брекзит": Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает
Източник: Istock

К иър Стармър обещава на британските избиратели, че ще поправи "дупката в икономиката", причинена от "Брекзит". Но докато Лондон изпраща сигнали за сближаване, европейските столици имат достатъчно собствени кризи, от войната в Украйна до трудните икономически прогнози, а реалното пространство за маневри на британския премиер остава ограничено.

Дни след като бюджетът на Обединеното кралство разкри мрачните перспективи за растеж, Стармър произнесе две речи, в които настоя за по-тесни отношения с ЕС, и повиши отговорника за връзките с Брюксел, Ник Томас-Саймъндс, до ранг на министър. "Трябва да вървим към по-близки отношения с ЕС и да сме достатъчно зрели, за да приемем, че това включва компромиси", заяви той в понеделник.

  • Брюксел с "пълна поща"

Европейските лидери обаче вече са под натиск от тежки досиета. От сигнали за умора в подкрепата за Украйна до вътрешнополитически и икономически проблеми. Освен това се запазва скептицизмът доколко Стармър изобщо може да прекрачи собствените си червени линии:

  1. без митнически съюз,
  2. без единен пазар и
  3. без връщане на свободното движение.

Връщане към членство не стои на масата.

Дори планираният "рестарт" на отношенията с ЕС, насочен към смекчаване на твърдите елементи от споразумението на Борис Джонсън, се сблъсква с проблеми. Опитът Великобритания да се включи в европейската програма SAFE за кредити за закупуване на оръжие се провали, след като двете страни не се разбраха колко трябва да плати Лондон.

"Въпросът "колко да допринесе Обединеното кралство?" забавя почти всички теми по този рестарт", коментира европейски дипломат.

Планираната за догодина среща на върха ЕС - Великобритания, която трябва да даде нов тласък на разговорите, все още няма дата. "Тук никой не говори за този форум. Не че няма да се случи, просто нямаме капацитет", казва друг дипломат.

Великобритания се готви за презареждане в отношенията с ЕС

  • Ограничени ползи за икономиката

Главният проблем за Стармър е, че текущият пакет от мерки за сближаване с ЕС едва ли ще промени съществено икономическите показатели. Експерти от Центъра за европейска реформа оценяват, че ако бъде изпълнен докрай, "рестартът" ще допринесе едва между 0,3 и 0,7 процента към БВП за десет години. За сравнение: икономисти от Bank of England и Станфордския университет изчисляват, че ударът от "Брекзит" може да достигне 8 процента от БВП.

"Странно е колко често премиерът и финансовият министър говорят за цената на "Брекзит", без да предлагат промени в статуквото", казва Джоел Реланд от аналитичния център UK in a Changing Europe. По думите му това може да се тълкува или като бавно приближаване към нарушаване на червените линии, или като опит за вътрешнополитическо управление на очакванията.

Британски правителствен представител подчертава, че трудовите "червени линии" остават, но добавя: "Не смятаме, че вече сме достигнали до тях."

Източник: iStock/Getty Images
  • Разчупване на табуто

Дълго време Лейбъристката партия избягваше темата за "Брекзит" от страх да не отблъсне избирателите, гласували за напускане. Но това започна да се променя през лятото. Томас-Саймъндс открито атакува критиците на правителствения "рестарт", обявявайки, че отмяната му би донесла "повече бюрокрация, повече документи и още червени линии".

Неочаквано за Даунинг стрийт, тези послания се оказаха успешни и дадоха възможност за разграничаване от лидера на Reform UK Найджъл Фарадж и от консервативната лидерка Кеми Баденок. Това насърчи и Стармър да бъде по-смел. Финансовият министър Рейчъл Рийвс използва речта си на конференцията на Лейбъристката партия, за да подчертае ползите от по-лесната мобилност на работната сила.

Преди миналоседмичния тежък бюджет с данъчни увеличения, тя отиде още по-далеч и определи "Брекзит" като "хаотичен" и вреден за икономиката.

Стармър: Обединеното кралство няма да избира между САЩ и ЕС

  • А сега накъде?

Макар промяната в тона да не е придружена от промяна в политиката, се появяват сигнали, че някои от най-близките съветници на Стармър обмислят по-смели ходове. Според информации в британската преса, опцията за повторно присъединяване към митническия съюз е била поставена на масата, но е била отхвърлена. "Има хора, които настояват за това отдавна", казва източник, запознат с разговорите.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг отказа да изключи категорично възможността, но подчерта, че политиката на правителството е насочена към "нови партньорства, не към преразглеждане на миналото".

Дори при евентуален рискован ход към митническия съюз обаче процесът няма да е бърз. "Ще отнеме време, вижте колко бавно напредваме по санитарните стандарти, емисиите и "Еразъм", казва европейски дипломат. "В този момент на Великобритания ѝ трябва ЕС, за да стимулира растежа си, а не обратното."

Източник: Politico    
Брекзит Великобритания Европейски съюз Киър Стармър Икономически щети Отношения ЕС-Великобритания Лейбъристка партия Рестарт на отношенията Митнически съюз Брюксел
