Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

Най-сигурният ориентир са ясният воден знак и защитната лента

1 февруари 2026, 17:49
Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

Скална маса затрудни движението по ключов маршрут към Кулата и Мелник

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

БСП се събра на важен пленум преди предсрочния вот

Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Р азпространяваните в България фалшиви евро са със средно качество. Те се доближават до истинските банкноти, но са сравнително лесни за разпознаване. В първия ден, от който еврото стана официално разплащателно средство у нас, ви срещаме с един мъж, осъден именно за фалшифициране на евро. Той изтърпява присъдата си в затвора в Белене, с него пред NOVA разговаря Илияна Шишкова, като по негово желание не разкриваме самоличността му.

Той разказа за механизмите, чрез които се създават и пласират неистински банкноти, както и за грешките, които водят до разкриване и осъждане.

Фалшиви евро от България заливат Гърция

Мъжът твърди, че присъдата му е резултат от събития, започнали през 2008 г. в Белгия, където разследващите са открили машина за печат, хартия и всички необходими материали за изработване на фалшиви банкноти. Макар да отрича пряко участие в самото производство, осъденият признава, че е дал обещание да достави материали от България – действие, което по думите му е било достатъчно, за да бъде счетен за съучастник.

Качество, техника и илюзията за „перфектната“ банкнота

По думите му фалшивите пари, които циркулират в обращение, са с различно качество – от примитивни копия, отпечатани на обикновен принтер, до сравнително висок клас фалшификати, произведени със специализирана техника. Най-често срещаното качество е около 60–70% сходство с оригинала – достатъчно добро за заблуда при бегъл поглед, но недостатъчно, за да премине през банкови машини или експертна проверка.

Той подчертава, че не е задължително машините да са модерни – дори стари печатарски машини от 70-те години могат да произведат по-добро качество от очакваното. Ключът обаче е в т.нар. предпечатна подготовка – изработката на матриците, дизайна и детайлите на банкнотата, а не в самото печатане, което е автоматизиран процес.

Защитите, които не могат да бъдат имитирани напълно

Най-сериозното предизвикателство пред фалшификаторите остават защитните елементи – водни знаци, холограми, релефни (брайлови) знаци и специални мастила. Според осъдения, макар съвременните технологии да позволяват имитация на почти всичко, пълното възпроизвеждане на тези защити е практически невъзможно извън официалните печатници.

Европол и МВР разбиха печатница за пари в Пловдив

Затова и фалшивите банкноти не могат да бъдат използвани в банкомати – при опит за внасяне системата веднага блокира. За да премине през банкова машина, качеството трябва да надхвърля 95%, което е почти недостижимо.

Къде и как се пласират фалшивите пари

Фалшивите евро най-често се пласират на места с минимален контрол – пазари, сергии и обекти с голям човекопоток, където продавачите нямат време да проверяват всяка банкнота. За разлика от тях, магазините разполагат с детектори и рискът е по-голям.

В миналото най-често фалшифицираната банкнота е била 500 евро заради огромната разлика между себестойността и номинала. Днес обаче тя почти не се приема в Западна Европа, а в обращение основно остават купюри до 100 евро.

Материали, групи и „такса спокойствие“

Основните материали – хартия и мастила – могат да бъдат закупени напълно легално от фирми, които ги произвеждат за други цели. Специалните бои и елементи за по-високо качество са по-трудни за намиране и често се набавят чрез директни контакти в чужбина.

Печатница за фалшиви евро разбита в София

По думите му една група за производство на фалшиви пари обикновено се състои от три-четири души, като всеки има ясно разпределена роля. Той твърди още, че в подземния свят съществува практика за плащане на т.нар. „такса спокойствие“, която според него в огромен процент отива към корумпирани служители, за да се осигури безпрепятствена дейност.

Практичен съвет към гражданите

В края на разговора осъденият дава и конкретен съвет към хората как да се предпазят. Най-сигурният ориентир според него е ясният воден знак и защитната лента, върху която вътре трябва ясно да се вижда номиналът – 10, 50 или 100 евро. Липсата или размитостта на тези елементи е първият сигнал, че банкнотата може да е фалшива.

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

Русия атакува украински автобус, много жертви

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Мъск: Кажете ни дали имате нужда от други мерки!

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Това е седма титла на сингъл за национала на България от турнири на ITF

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила

<p>Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната</p>

358 милиона души споделят нашата валута и нашето бъдеще, каза тя

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Вместо да оплаква края му, този ретроспективен обзор се връща към дългата и наситена със събития история на лева в деня, в който той отстъпва място на своя наследник - еврото

<p>Илияна Йотова обяви кога започва консултациите с парламентарните групи</p>

Илияна Йотова: Служебният премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите

Президентът е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Певицата разказва открито за огорченията от думите в медиите, лъжите и отношението на обществото към жените като обект на подигравка

Израел отвори граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет

Остава неясно колко хора на ден ще могат да влизат и излизат от крайбрежната територия през граничния пункт

Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове

"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава

<p>Норвежката принцеса Мете-Марит се появява в&nbsp;досиетата&nbsp;&quot;Епстийн&quot;</p>

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

В петък вечерта принцеса Мете-Марит поднесе извинения

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

Публикуваните документи включват и снимки, които показват Андрю коленичил на пода да докосва талията на неидентифицирана жена

<p>Горящи контейнери, камъни и коктейли Молотов: Масови демонстрации в Италия</p>

Организаторите съобщиха, че около 50 000 души са участвали в демонстрация в центъра на града в събота

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия

<p>Какво изплува в досиетата &quot;Епстийн&quot; - интимни имейли до Гилейн Максуел</p>

"Мисля за теб през цялото време. Какво трябва да направя, за да те видя в тесни кожени дрехи?"

