Почина началникът на Гастроентерологията в УМБАЛ „Александровска“

Н а 69-годишна възраст, след тежко боледуване, почина проф. Диана Петрова, началник на Гастроентерологията в УМБАЛ „Александровска“, съобщиха от лечебното заведение.

Проф. Петрова завършва медицина през 1981 г. в Медицински университет, София. Професионалният ѝ път в УМБАЛ „Александровска“ започва на 3.01.1983 г. като асистент в Отделението по гастроентерология на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести. Придобива специалност по вътрешни болести и по гастроентерология. От 2003 г. е доцент, а от 2010г. – професор и магистър по здравен мениджмънт. Специализирала е гастроентерология в Холандия и САЩ.

Почина доайенът на хепатогастроентерологията в България (СНИМКИ)

Тя бе международен експерт в лечението на вирусния хепатит С и международен рецензент в Journal of Medical Virology; Liver International; American Journal of Gastroenterology; World Journal of Pediatrics.

Беше член на Европейската асоциация за изучаване на черен дроб и на международната асоциация по вътрешни болести.

Номинирана е за Who is Who in the world за 2010; International Biographical Centre , Cambridge, England- 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century; International Biographical Centre , Cambridge, England - Top 100 Health Professionals 2010; the International HYPPOCRATES award for medical achievement.

Отиде си един от най-добрите гастроентеролози в България

Проф. Диана Петрова бе отдадена до последния момент на работата си. Тя бе съвестен и отговорен лекар, дълбоко уважаван човек и преподавател. Ще я запомним с нейната скромност, всеотдайност, отзивчивост, честност и професионализъм.