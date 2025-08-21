След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

М ъжът, помел детска площадка с колата си, се скарал с жена преди това. Той отправял заплахи срещу живота ѝ и дори я залял с течност и опитал да я запали, съобщи на брифинг началникът на 1-РУ-СДВР комисар Иво Захариев.

Задържаният направил опит да избяга от полицаите, като при бягството ударил три паркирани автомобила, загубил контрол над превозното средство и минал през детска площадка. За щастие, на площадката не е имало деца, но свидетели потвърждават фактите.

Кметът на район "Слатина" Георги Илиев, съобщи, че екшънът се разиграл в сряда вечерта, около 22.30 часа.

Няма пострадали хора при инцидента. Извършителят е задържан и първата му проба за алкохол е 2,7 промила, чака се кръвна такава.

Арестуваният е познат на полицията и има предишни подобни прояви, съобщава още районният кмет.

По случая е образувано досъдебно производство.

"Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви. Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание. Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", посочва кметът.

На нарушителя са съставени актове за шофиране в нетрезво състояние, неподчинение на органите на реда и причиняване на пътнотранспортно произшествие. Отнето му е свидетелството за управление и регистрационните табели, а автомобилът е иззет съгласно закона.

Извършителят е осъждан многократно, включително няколко пъти за управление на автомобил след употреба на алкохол.