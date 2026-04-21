Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Б ивш главен счетоводител и ръководител на финансовия отдел на болницата в Благоевград застава пред съда, след като Окръжната прокуратура внесе обвинителен акт за длъжностно присвояване в особено големи размери. Разследването разкрива схема за източване на публични средства, продължила повече от две години, при която са присвоени над 232 000 лева.

Схемата: Пари за болницата, отивали в лични сметки

Според събраните доказателства, в периода между 2019 г. и 2021 г., обвиняемият Г.К. е използвал служебното си положение, за да отклонява средства, поверени му за управление. Механизмът е бил добре обмислен: финансовият шеф неправомерно нареждал преводи по електронен път от банковата сметка на болницата към сметката на Взаимноспомагателната каса (ВСК) на същото заведение.

За да не буди подозрение, той описвал преводите като „членски внос и заеми“, след което теглил парите в брой. В счетоводната програма на болницата обаче трансакциите били представяни като плащания към доставчици и текущи разходи, с което се прикривали истинските липси.

Лични облаги и скрити активи

Прокуратурата твърди още, че Г.К. е използвал средства на лечебното заведение, за да погасява личните си заеми към физически лица. В списъка с нарушенията влизат и случаи, в които получени стоки – от медицински консумативи и лекарства до телевизор – изобщо не са били заприходявани като собственост на болницата, въпреки че са били платени с нейни пари. Освен това, бившият счетоводител не е представил документи за разходването на получени от него служебни аванси.

Последиците: Болницата затънала в лихви

Действията на обвиняемия са нанесли сериозен удар върху финансовата стабилност на болницата. Поради отклоняването на парите, лечебното заведение не е успявало да се разплаща навреме със своите контрагенти. Това е довело до натрупването на наказателни лихви и неустойки към доставчици в размер на над 82 000 лева.

Към момента Г.К. е предаден на съд, като предстои Окръжният съд в Благоевград да насрочи първото заседание по делото. Ако бъде признат за виновен, той може да получи сериозна присъда за длъжностно присвояване в особено големи размери.