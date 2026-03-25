Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

И скане за подробен доклад от проверката в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и яснота за разходването на средствата за ремонт и поддръжка на пътищата отправи в началото на правителственото заседание служебният министър-председател Андрей Гюров.

„Очаквам министърът на регионалното развитие да докладва какво става с проверката в Агенция „Пътна инфраструктура“ и да стане ясно както за мен, така и за всички български граждани как са разходвани средствата за ремонт и поддръжка на пътищата“, каза Гюров.

Той попита как средствата, предвидени за четири години, са били изразходвани само за една, при положение че състоянието на пътната инфраструктура остава лошо и продължават протестите заради дупки, коловози и износена маркировка.

Служебният премиер подчерта, че България оглавява негативна класация в Европейския съюз по брой жертви при пътнотранспортни произшествия и заяви, че при подобни обстоятелства евентуалното източване на средства за пътни ремонти е „кражба на животи“.

Гюров каза още, че недоволство има и сред представители на „Пътната помощ“, които също сигнализират за липса на реални ремонти.

Той допълни, че служебното правителство е заварило и значителна обществена поръчка за мантинели на стойност около половин милиард евро, обявена в последните часове преди смяната на властта.

Гюров постави и въпроса за готовността на държавата след края на зимния сезон – как ще бъдат осигурени необходимите ремонти, поддръжката и реакцията при извънредни ситуации, при положение, че средствата вече са изразходвани.

И призова Министерството на вътрешните работи, при наличие на данни за извършени престъпления, да проведе бързо, безкомпромисно и пълно разследване, за да стане известно какво се случва в пътната агенция.