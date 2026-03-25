Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

"Това не е кражба на пари, а на човешки животи", заяви премиерът

Обновена преди 23 минути / 25 март 2026, 10:42
Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

Спряха за 2 години правата на играча, ритнал в главата вратар на мач в Пловдив

Семейство остана без автомобил за минути, колата се издирвала от Шенген и Интерпол

България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

И скане за подробен доклад от проверката в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и яснота за разходването на средствата за ремонт и поддръжка на пътищата отправи в началото на правителственото заседание служебният министър-председател Андрей Гюров.

„Очаквам министърът на регионалното развитие да докладва какво става с проверката в Агенция „Пътна инфраструктура“ и да стане ясно както за мен, така и за всички български граждани как са разходвани средствата за ремонт и поддръжка на пътищата“, каза Гюров.

Той попита как средствата, предвидени за четири години, са били изразходвани само за една, при положение че състоянието на пътната инфраструктура остава лошо и продължават протестите заради дупки, коловози и износена маркировка.

Служебният премиер подчерта, че България оглавява негативна класация в Европейския съюз по брой жертви при пътнотранспортни произшествия и заяви, че при подобни обстоятелства евентуалното източване на средства за пътни ремонти е „кражба на животи“.

Гюров каза още, че недоволство има и сред представители на „Пътната помощ“, които също сигнализират за липса на реални ремонти.

Той допълни, че служебното правителство е заварило и значителна обществена поръчка за мантинели на стойност около половин милиард евро, обявена в последните часове преди смяната на властта.

Гюров постави и въпроса за готовността на държавата след края на зимния сезон – как ще бъдат осигурени необходимите ремонти, поддръжката и реакцията при извънредни ситуации, при положение, че средствата вече са изразходвани.

И призова Министерството на вътрешните работи, при наличие на данни за извършени престъпления, да проведе бързо, безкомпромисно и пълно разследване, за да стане известно какво се случва в пътната агенция.

Източник: БТА, Николета Василева    
Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Никола Цолов получи премия от 25 000 евро от спортния министър

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ирански ракети удариха
Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия
Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Бхумика Шреста (вдясно) е първата трансджендър жена, която влиза в парламента на Непал

Свят Преди 15 минути

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание

60 897 българи зад граница са подали заявления за гласуване на изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 15 минути

Според справка на ЦИК към 25 март 2026 г., общо 60 897 потвърдени заявления за гласуване извън България са били подадени от български граждани на места в 61 държави

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

България Преди 37 минути

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност“ предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

Скривалища за оръжие в България и мишени в Европа: Произнасят присъди по дело срещу „Хамас“

България Преди 1 час

Йотова: Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг

България Преди 1 час

Това заяви президентът в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

България Преди 1 час

Руски дрон удари електроцентралата "Аувере" в Естония

Свят Преди 1 час

При инцидента няма пострадали

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Според него тълкуването на прокурорската колегия на практика създава възможност Борислав Сарафов да остане безсрочно на поста

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Свят Преди 1 час

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната

Нямам съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Далеч не съм карал всички EV-та на планетата, но знам, че този лекува болестта, от която страдат всички останали електромобили, които съм тествал – скуката. А този дори спокойно застава срещу BMW M3

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Свят Преди 1 час

Той е част от инициативата „Конвой Нашата Америка“

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Свят Преди 1 час

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Парламентарни избори Преди 2 часа

Съгласно Изборния кодекс ЦИК определя сумите по собствена методика

Кирил Любенов се сбогува с Кухнята на Ада

Любопитно Преди 2 часа

Шеф Ангелов направи ключова рокада при Сините и Червените

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Младенов пред Съвета за сигурност на ООН: Разоръжаването в Газа е единственият път напред

България Преди 2 часа

В първото си изказване като Върховен представител за Газа той очерта рамка за бъдещето на региона и предупреди за риска от нова ескалация

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

Защитиха още две вековни дървета

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

Кирил Любенов от Hell's Kitchen: Най-често готвя за момичета! (ВИДЕО)

Любо Нейков тръгва на турне с „Голям праз", играе с Шкумбата и поставя финал в НДК

Националите ще имат нов капитан

Керкез иска играч на ЦСКА в Атромитос

Влиза в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Предстои рязък обрат във времето с валежи от дъжд и сняг

