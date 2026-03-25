Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов съобщи, че е разпоредил анализ на финансовото състояние на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), а резултатите са „изключително тревожни“ и пораждат съмнения за нередности. Той заяви това на брифинг в Министерски съвет след заседание на служебния кабинет.

По думите на Найденов вътрешните инспекторати са извършили проверки по обществени поръчки и договори, при които са установени нарушения в няколко направления. Служебният министър даде като пример обществена поръчка за предпазни огради - мантинели, на стойност над 590 млн. евро за срок от пет години. Докладът на инспектората вече е готов и в него са констатирани множество нередности, като предстои той да бъде изпратен до Министерството на вътрешните работи, заяви Найденов.

Сериозни проблеми са установени и при договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Общата им стойност първоначално е била около 2,26 млрд. евро, разчетени за период от четири години, но към 19 февруари т.г. почти целият ресурс е възложен и изразходван за около година и половина. Според Найденов значителна част от средствата са насочвани към т.нар. превантивен ремонт, който по същество прикрива основни ремонти – практика, която той определи като „порочна“ и заяви намерение да бъде ограничена.

Министърът даде и данни за задълженията на АПИ към изпълнители към настоящия момент. Те възлизат на 752 млн. евро, като 528 млн. евро са по вече извършени, но неразплатени дейности, 168 млн. евро – по съдебни споразумения от 2018-2020 г., а 55 млн. евро са главници и лихви по съдебни решения.

Бюджетът на агенцията за следващите три месеца е 200 млн. евро, като за март са предвидени 34 млн. евро за поддръжка и 42 млн. евро за ново строителство, за април - 80 млн. евро за поддръжка и 20 млн. евро за капитално строителство, а за май - 17 млн. евро за поддръжка и 5 млн. евро за капитално строителство. Министърът посочи, че тези средства са крайно недостатъчни на фона на натрупаните задължения и показват „много лошо планиране, заявяване и разходване на публични ресурси“.

Найденов увери, че ще бъде засилен контролът върху възлагането и изпълнението на ремонтите. „Ще проверим заданията за текущи ремонти и поддръжка, където можем, ще ограничим така наречените превантивни ремонти, за да гарантираме, че с остатъка от ресурсите ще осигурим безопасност на пътищата“, каза той.

Министърът посочи, че ще се въведе и прозрачност - всички договори и възлагания на АПИ ще бъдат публикувани онлайн, за да могат гражданите да проследяват как се изразходват средствата и какво е качеството на изпълнението. „Всеки един ремонт ще бъде качен в интернет и гражданите ще могат да виждат за един даден пътен участък какви средства са изразходвани и какво трябва да се направи, както и дали контролът е качествен“, уточни Найденов.

Той допълни, че ще се ускорят процедурите за нови обществени поръчки за текущи ремонти и поддръжка, които ще започнат да се изпълняват най-рано през следващата пролет. „Трябва да се започне спешно възлагането на тези поръчки, за да се гарантира нормалното функциониране на пътната мрежа“, каза служебният министър.

Найденов подчерта, че е важно да се възстанови авторитетът на АПИ и да се осигури спокойната работа на инженерите и служителите в агенцията. „Там работят млади хора, рядкост като инженери по пътно и транспортно строителство, и трябва да могат да си вършат спокойно работата, без натиск отгоре и от политическото ръководство“, посочи той.

Министърът каза още, че фокусът на проверките ще бъде върху планирането, възлагането и контрола на АПИ, а качеството на работа на фирмите изпълнители ще бъде допълнително проследено, след като се запознае с конкретните случаи.