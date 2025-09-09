България

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Животните са нанесли сериозни щети и на овощни насаждения

9 септември 2025, 11:01
М ечки са нанесли сериозни щети върху пчелини и овощни насаждения в казанлъшкото село Ясеново, съобщи за БТА пчеларят Начо Иванов, който е сред потърпевшите от набезите на дивите животни. Той посочи, че е изгубил над 70 пчелни семейства, а загубата е на стойност над 40 хиляди лева. 

Според записите от охранителните камери в имота, там са влизали няколко мечки, включително и майка с малко мече. По думите на Иванов те прокопават дупки под електропастира.

„Нищо не ги спира, от три седмици сме на пчелина всяка вечер“, посочи той и обясни, че не разполага с никакво оръжие.

„Тропаме по колите и гърмим с пиратки, за да ги прогоним, но те не се плашат“, коментира пчеларят, който отбеляза, че ако животните не спрат да нанасят щети върху пчелините му, ще трябва да се премести другаде или да се откаже от основния поминък за семейството си. 

Щети има и в лешникова градина на местен земеделски стопанин, допълни той.

Основното притеснение на местните жители не е за нанесените щети, а за това, че мечка е забелязвана на метри от първата къща на селото и че е възможно животното да нападне човек. 

Начо Иванов допълни, че е информирал отговорните институции, сред които Регионалната инспекция по околната среда и водите, които са извършили проверка, и местното горско стопанство. Той призова за навременна намеса, преди да настъпи по-сериозен инцидент.

„Искам да дам гласност, като се надявам да се самосезират и други институции и проблемът да бъде решен, преди да се случи нещо по-лошо“, подчерта той. 

В началото на август отговорните институции предупредиха за бдителност в района на град Шипка поради присъствие на малки мечета, които опустошиха пчелини в района на местността Трифончето. 

Източник: Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова    
мечки казанлъшко пчели кошери
