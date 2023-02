Масирани атаки на старта на втората година от инвазията в Украйна

Р уските сили проведоха въздушни удари по украинската столица Киев и други градове в ранните часове на понеделник, като това беше първата голяма въздушна атака с дронове-камикадзе и ракети по Украйна, след като пред дни пълномащабното нахлуване на Москва в нейната южна съседка навлезе във втората си година. Президентът Володимир Зеленски уволни командващия на операцията в Донбас, където продължават ожесточените боеве.

Въздушна тревога е била обявена в няколко области, сред тях Черниговска, Киевска, Полтавска, частично – в Харковска, Днепропетровска, Кировоградска, Житомирска, предава БНР.

"За една нощ, от 11:00 часа вечерта до тази сутрин, руските нашественици използваха 14 безпилотни летателни апарати Shaheed на територията на Украйна. . . 11 от тези дронове са свалени от украинската противовъздушна защита", се посочва в изявление на генералния щаб на армията на Украйна.

Длъжностни лица в западния украински град Хмелницки пък съобщиха, че двама души са били убити, а няколко са ранени след три въздушни удара.

Южните градове Херсон и Запорижие също съобщават за въздушни атаки, но не беше ясно веднага дали те се провеждат с помощта на дронове, ракети или артилерия на далечни разстояния. Длъжностните лица заявиха, че един човек е убит, а двама са ранени от нападенията срещу Херсън.

Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия операцията в Донбас. От Киев повториха исканията към съюзниците за доставка на бойни самолети.

Руският външен министър Сергей Лавров пък заяви, че страната му е успяла да осуети плановете на Запада да бъде изолирана и си е осигурила сътрудничество с мнозинството в света, предадоха руските агенции РИА Новости и ТАСС.

"Светът навлезе в ера на кардинални необратими промени", изтъкна Лавров и допълни:

