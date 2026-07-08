Машинният вот отново на дневен ред: Депутатите обсъждат промените в Изборния кодекс

С лед като в Народното събрание бяха внесени предложения за промени в Изборния кодекс, днес парламентарната Комисия по правни въпроси започва обсъждането им. Сред най-оспорваните идеи са връщането на машинното гласуване като основен начин за упражняване на вота и отпадането на ограничението за броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз.
Предложенията бяха внесени от управляващата „Прогресивна България“, която предлага в секциите с над 300 избиратели да се гласува само с машини, а хартиени бюлетини да останат единствено в по-малките секции.
Друга ключова промяна предвижда отпадане на ограничението от 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС. Ограничението беше въведено преди последните парламентарни избори и предизвика сериозни спорове, след като доведе до дълги опашки пред изборните секции в страни с големи български общности, сред които Турция и Обединеното кралство.
- ГЕРБ: Смесеното гласуване работи
От ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да подкрепят връщането към преобладаващо машинно гласуване.
„Ще гласуваме против предложенията, свързани със смесеното гласуване. Настоящият модел работи и анализите показват, че е подходящ за провеждането на следващи избори“, заяви депутатът Стефан Арсов, цитиран от NOVA.
- ДБ подкрепя машинния вот, но не и отпадането на МИР „Чужбина“
От „Демократична България“ приветстваха намерението на управляващите да подкрепят част от техните предложения.
„Вчера стана ясно, че управляващите застават зад две наши каузи – машинното гласуване като основен начин на вот в България и отпадането на ограничението за броя на секциите извън ЕС“, коментира Надежда Йорданова.
Тя уточни, че формацията няма да подкрепи предложението за отпадане на многомандатния избирателен район „Чужбина“.
По думите ѝ между първо и второ четене ще бъде поискано широко обществено обсъждане и на текстовете, свързани със забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден.
- ПП предлага дигитализация на избирателните списъци
От „Продължаваме промяната“ също защитиха идеята за връщане на машинното гласуване.
„Предлагаме изцяло връщане на машинното гласуване с автоматично отчитане на резултатите чрез протокол, отпечатан от машината. Освен това предлагаме въвеждането на МИР „Чужбина“ с четири мандата и дигитализация на избирателните списъци“, заяви депутатът Стою Стоев.
- „Възраждане“ няма да подкрепи част от промените
От „Възраждане“ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на управляващите.
„Няма да подкрепим запазването на хартиеното гласуване само в секциите с до 300 избиратели. Също така сме против отпадането на ограниченията за броя на секциите, което е насочено основно към изборите в Турция“, заяви Петър Петров.
- МВР: Машинният вот ограничава нарушенията
В подкрепа на машинното гласуване се изказа и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
„Всички наши анализи показват, че при машинното гласуване манипулациите и броят на невалидните бюлетини са значително по-малко“, посочи той.
- Спор и за изслушване по проверка на ДАНС
Паралелно с дебата по Изборния кодекс от „Демократична България“ отправиха критики към управляващото мнозинство, че е отхвърлило искането им за парламентарно изслушване по случая с проверка на ДАНС в складове за лекарства.
Според депутата Божидар Божанов проверката е започнала преди година след съмнения за злоупотреби и източване на публични средства, включително от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
„Поискахме изслушване по тази тема, но управляващите го отхвърлиха. Ще настояваме случаят да бъде разгледан в ресорната парламентарна комисия“, заяви Божанов.
По думите му ДБ очаква ДАНС да предостави на Народното събрание всички документи по случая, включително свързаните с проверките около бивши и настоящи ръководители в здравната система.
Предстои предложенията за промени в Изборния кодекс да бъдат разгледани на първо четене в правната комисия, след което ще бъдат внесени за обсъждане и гласуване в пленарната зала.