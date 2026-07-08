Машинният вот отново на дневен ред: Депутатите обсъждат промените в Изборния кодекс

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ДБ подкрепя машинното гласуване, но е против отпадането на район „Чужбина“

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С лед като в Народното събрание бяха внесени предложения за промени в Изборния кодекс, днес парламентарната Комисия по правни въпроси започва обсъждането им. Сред най-оспорваните идеи са връщането на машинното гласуване като основен начин за упражняване на вота и отпадането на ограничението за броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз.

Предложенията бяха внесени от управляващата „Прогресивна България“, която предлага в секциите с над 300 избиратели да се гласува само с машини, а хартиени бюлетини да останат единствено в по-малките секции.

Друга ключова промяна предвижда отпадане на ограничението от 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС. Ограничението беше въведено преди последните парламентарни избори и предизвика сериозни спорове, след като доведе до дълги опашки пред изборните секции в страни с големи български общности, сред които Турция и Обединеното кралство.

ГЕРБ: Смесеното гласуване работи

От ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да подкрепят връщането към преобладаващо машинно гласуване.

„Ще гласуваме против предложенията, свързани със смесеното гласуване. Настоящият модел работи и анализите показват, че е подходящ за провеждането на следващи избори“, заяви депутатът Стефан Арсов, цитиран от NOVA.

ДБ подкрепя машинния вот, но не и отпадането на МИР „Чужбина“

От „Демократична България“ приветстваха намерението на управляващите да подкрепят част от техните предложения.

„Вчера стана ясно, че управляващите застават зад две наши каузи – машинното гласуване като основен начин на вот в България и отпадането на ограничението за броя на секциите извън ЕС“, коментира Надежда Йорданова.

Тя уточни, че формацията няма да подкрепи предложението за отпадане на многомандатния избирателен район „Чужбина“.

По думите ѝ между първо и второ четене ще бъде поискано широко обществено обсъждане и на текстовете, свързани със забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден.

ПП предлага дигитализация на избирателните списъци

От „Продължаваме промяната“ също защитиха идеята за връщане на машинното гласуване.

„Предлагаме изцяло връщане на машинното гласуване с автоматично отчитане на резултатите чрез протокол, отпечатан от машината. Освен това предлагаме въвеждането на МИР „Чужбина“ с четири мандата и дигитализация на избирателните списъци“, заяви депутатът Стою Стоев.

„Възраждане“ няма да подкрепи част от промените

От „Възраждане“ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на управляващите.

„Няма да подкрепим запазването на хартиеното гласуване само в секциите с до 300 избиратели. Също така сме против отпадането на ограниченията за броя на секциите, което е насочено основно към изборите в Турция“, заяви Петър Петров.

МВР: Машинният вот ограничава нарушенията

В подкрепа на машинното гласуване се изказа и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Всички наши анализи показват, че при машинното гласуване манипулациите и броят на невалидните бюлетини са значително по-малко“, посочи той.

Спор и за изслушване по проверка на ДАНС

Паралелно с дебата по Изборния кодекс от „Демократична България“ отправиха критики към управляващото мнозинство, че е отхвърлило искането им за парламентарно изслушване по случая с проверка на ДАНС в складове за лекарства.

Според депутата Божидар Божанов проверката е започнала преди година след съмнения за злоупотреби и източване на публични средства, включително от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

„Поискахме изслушване по тази тема, но управляващите го отхвърлиха. Ще настояваме случаят да бъде разгледан в ресорната парламентарна комисия“, заяви Божанов.

По думите му ДБ очаква ДАНС да предостави на Народното събрание всички документи по случая, включително свързаните с проверките около бивши и настоящи ръководители в здравната система.

Предстои предложенията за промени в Изборния кодекс да бъдат разгледани на първо четене в правната комисия, след което ще бъдат внесени за обсъждане и гласуване в пленарната зала.