България

Пореден ден със сигнали за бомби: Заплаха и за летището в Горна Оряховица

Сигнал е получен още за Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Монтана и Областната управа в Стара Загора

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 23 минути / 8 юли 2026, 11:30
Пореден ден със сигнали за бомби: Заплаха и за летището в Горна Оряховица
Източник: iStock Photos

П ореден ден с бомбени заплахи срещу институции у нас.

  • Единият е подаден за летище Горна Оряховица. Сигналът е получен по електронна поща, съобщи NOVA.

 На място са изпратени служители на МВР, които извършват проверка на района. Към момента няма данни заплахата да е реална, като проверката продължава по установения ред.

Трети ден вълна от сигнали за взривни устройства в училища, детски градини и летището в София

  • Сигнал за поставено взривно устройство е бил получен тази сутрин в сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в Монтана. Това потвърдиха от пресцентъра на ОДМВР – Монтана.

Сигналът е постъпил в 10:40 ч. на електронната поща на ИАРА. Незабавно след получаването му служителите са били евакуирани, а районът е обезопасен.

Полицейски екипи са извършили щателно претърсване на сградата, но взривно устройство не е било открито. След приключване на проверката и подписване на необходимия протокол работният процес в институцията е бил възстановен. От пресцентъра на ОДМВР – Монтана уточниха, че към момента няма данни за други подобни сигнали на територията на областта.

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

  • Сигнал за поставено взривно устройство е получен и за сградата на Областната управа в Стара Загора.

Той е получен на имейл. Гражданите и работещите са евакуирани незабавно. Екипи на ОД на МВР и Пожарната работят на терен.

Сигнал за бомби на летището и в болница в София

Случаите от днес идват на фона на поредица от сигнали за бомби, получени в различни части на страната през последните дни.

На 6 и 7 юли десетки институции бяха засегнати от анонимни съобщения по електронна поща за поставени взривни устройства. Сред тях бяха съдебни палати, прокуратури, общини и други държавни учреждения.

При част от случаите бяха предприети евакуации и отцепване на райони, докато полицейски екипи извършваха проверки на сградите. По информация на МВР сигналите се обработват по стандартните процедури за реакция при подобни заплахи.

На 7 юли бяха регистрирани и нови подобни съобщения до институции, като в част от тях текстът на заплахите е бил променен.

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Предишни случаи с подобни сигнали

Това не е първата вълна от фалшиви сигнали за взривни устройства през годината. През юни бяха получени заплахи срещу училища, детски градини, както и срещу летище „Васил Левски“ в София. Тогава също бяха предприети проверки и засилени мерки за сигурност.

Разследващите работят по установяване на източника на изпратените съобщения и проверяват дали отделните случаи са свързани помежду си.

Към момента няма данни при извършените проверки да са открити реални взривни устройства.

Редактор: Василена Василева
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