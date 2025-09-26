Първият "Магазин за хората" отваря до края на годината, стартира с поне 30 продукта

П ървият "Магазин за хората" трябва да отвори преди края на годината. Активно се работи за финализиране на продуктовия асортимент и се водят разговори с партньори и доставчици, за да се гарантира селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство, съобщава "24 часа", позовавайки се на информация от Министерството на земеделието.

"Приоритет на ръководството на Дружеството е да се стартира устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място", уточняват от ведомството.

Създаването на "Магазин за хората" е записано в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Обектите от веригата ще има за цел да осигуряват широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост с минимални търговски надценки – до 10% и ниски цени.

Приоритет ще бъдат продукти от български производители.

Дружеството "Магазин за хората" ЕАД беше вписано в Търговския регистър на 29 август. В ход е финализирането на всички административни и юридически процедури – издаване на разрешителни, откриване на банкови сметки и други задължителни стъпки. Стремежът е да се осигури качествено изпълнение и стабилна основа за развитие, казват още от земеделското министерство.