Луната се е появила само за 5 часа? Учени разкриват изненадваща нова теория

Н ови компютърни симулации, направени от астрофизици, показват, че Луната може да се е формирала само за пет часа след сблъсъка на Земята с протопланетата Тея, според научното списание IOP Science.

Според широко приетата хипотеза Луната се е образувала, след като хипотетичен обект, наречен Тея, протопланета с размерите на Марс, се е сблъскал с младата Земя. Смяташе се, че част от неговите останки са образували Луната, докато други са попаднали дълбоко във вътрешността на Земята.

Дълго време учените вярваха, че енергията, освободена от сблъсъка, е била толкова огромна, че специфичните геоложки свойства на Тея не са имали значение за крайния сценарий. Новите симулации обаче напълно оспорват това предположение.

Въздействието на температурата и здравината на материала

Новите компютърни модели показват, че ако Тея е била горещо, но твърдо тяло, подобно на Земята, катастрофата се е развила по съвсем различен начин, отколкото ако Тея е била по-студена.

По-горещите обекти са по-малко твърди от по-студените, което означава, че сценариите за образуване на Луната са се оказали изключително чувствителни към температурата. Според автора на изследването д-р Адин Дентън от Югозападния изследователски институт в Тексас първоначалната геология на прото-Луната е от решаващо значение.

„Когато Земята и Луната се симулират като тела със специфични геоложки свойства, това напълно променя механиката на тяхното образуване след сблъсъка - детайл, който по-рано се смяташе за маловажен“, обяснява ученият.

Ключови констатации от симулациите

Бавен сценарий: при високи температури както за Земята, така и за Тея, сблъсъкът е можел да унищожи Тея и да създаде масивен диск от отломки около Земята, от който Луната постепенно се е формирала за дълъг период от време.

Бърз сценарий: когато за двете тела е използвана еднаква вътрешна температура, напълно оформена и цяла Луна се е отделила от отломките след сблъсъка и се е появила само за пет часа.

Предишни изследвания: концепцията за бързото формиране вече беше предложена в проучване от 2022 г., но новото изследване е първото, което показва, че здравината на материала и температурата по време на сблъсъка имат огромно влияние върху това как се развиват събитията.

Разгадаване на древни загадки

Днес Луната притежава редица физични и химични свойства, които не се връзват с традиционния възглед за нейното продължително образуване от околопланетен диск.

По-гъвкавият сценарий, предложен в новото изследване, помага да се разрешат тези противоречия и да се обяснят съществуващите аномалии.

Учените отбелязват, че съвременните модели са се развили и вече вземат предвид здравината на материала, параметър, който преди се използваше само при изучаване на сблъсъци между малки астероиди или при формирането на системата Плутон–Харон. Както показват новите изчисления, този фактор се е оказал не по-малко важен и за Луната.