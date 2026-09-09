Синдромът на разбитото сърце може да изглежда досущ като инфаркт. Този тест може да ги разграничи

С индромът на Такоцубо е внезапно сърдечно състояние, което засяга най-често жени в менопауза и може да бъде отключено от интензивен емоционален или физически стрес. То представлява около 2 процента от случаите на пациенти, за които първоначално се смята, че получават инфаркт - и до една на всеки десет жени с остър коронарен синдром. Въпреки това състоянието може да бъде изключително трудно за разграничаване от класически сърдечен удар в първите етапи на прегледа.

Хората със синдром на Такоцубо могат внезапно да изпитат болка в гърдите, аномалии в електрокардиограмата и повишени нива на сърдечни ензими - все признаци, които силно напомнят за инфаркт. Основната разлика е, че при Такоцубо липсва запушване на коронарните артерии. Тъй като двете състояния изглеждат почти идентично в началото, много пациенти преминават през инвазивна сърдечна катетеризация, преди лекарите да успеят да установят причината за симптомите.

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Нов начин за идентифициране на синдрома Такоцубо

Международен екип от изследователи, работил в сътрудничество с учени от университетите в Цюрих и Грайфсвалд, разработи и валидира диагностична система за оценяване, създадена да идентифицира синдрома на Такоцубо преди извършването на сърдечна катетеризация.

Новият инструмент, известен като BioTAK score, комбинира биологичния пол с няколко кръвни биомаркера, свързани с различни процеси в сърдечно-съдовата система. Изследователите са използвали изкуствен интелект, за да определят коя комбинация от биомаркери предоставя най-полезната диагностична информация, след което са ги интегрирали в клиничен инструмент за вземане на решения.

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В независима група за валидиране от близо 1800 пациенти показателят BioTAK е идентифицирал синдрома на Такоцубо с висока точност. Използвайки предварително дефинирани прагове, системата е класифицирала правилно близо 90 процента от участниците, преди те да бъдат подложени на катетеризация.

„Нашето проучване показва, че проста комбинация от кръвни биомаркери и биологичен пол може да идентифицира тези пациенти със забележителна точност още преди извършването на сърдечна катетеризация“, заявява д-р Флориан А. Венцл, съавтор на изследването от Центъра за молекулярна кардиология към Университета в Цюрих и Оксфордския университет.

„В същото време биомаркерите ни дават представа за биологичните процеси, които разграничават синдрома на Такоцубо от класическия инфаркт“, допълва съавторът д-р Виктор Швайгер от Университетската болница в Цюрих.

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Следи към връзката между мозъка и сърцето

Отвъд диагностичната си стойност, BioTAK score предлага и нови данни за биологията на самия синдром. Два от новоидентифицираните биомаркера сочат към ключовата роля на т.нар. ос „мозък-сърце“ и показват, че състоянието се развива чрез механизми, напълно различни от атеросклерозата.

Един от протеините спомага за активирането на редица невропептиди, участващи в реакциите на стрес, безпокойството, съдовия тонус и активността на автономната нервна система. Другият протеин е свързан със стабилността на атеросклеротичните плаки. Взети заедно, двата маркера разкриват биологичен модел, който се различава фундаментално от този при класическия инфаркт.

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„Чрез улавянето на сигнални пътища, свързани със стреса, сърдечната дисфункция и стабилността на плаките, BioTAK score превръща сложните механизми на заболяването в практичен диагностичен инструмент“, обяснява проф. Томас Люшер от Imperial College London.

Приложение в спешната медицина

Изследователите смятат, че BioTAK score може да се превърне в ценно допълнение към първоначалната спешна оценка на пациенти със съмнение за остър коронарен синдром.

„Показателят BioTAK не замества сърдечната катетеризация, когато тя е медицински необходима. Той обаче би могъл да помогне за по-ефективно насочване на диагностичните процедури и да спести ненужни инвазивни тестове при определени пациенти“, посочва проф. Кристиан Темплин от Университетския медицински център Грайфсвалд и основател на международния регистър InterTAK. „Целта ни е в бъдеще да откриваме пациентите със синдром на Такоцубо по-рано и по-надеждно“.

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Предстоят последващи изследвания, които да проучат дали въвеждането на BioTAK score в рутинната клинична практика ще подобри диагностиката и лечението на състоянието.

Данни от международни регистри

Проучването се базира на групи пациенти от Швейцария, регистъра SPUM-ACS и международния регистър InterTAK. Основан през 2010 г., InterTAK е една от най-големите изследователски мрежи в света, фокусирани върху синдрома на Такоцубо. За целите на настоящата научна публикация в European Heart Journal са анализирани данни от над 3600 пациенти.