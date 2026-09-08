Нетаняху отрече да е бил предупреждаван от ОАЕ преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври

К анцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху отрече информация на журналистическо разследване, според която премиерът е бил предупреден от Обединените арабски емирства (ОАЕ) за нападението на палестинската групировка "Хамас", няколко дни преди то да се случи, предаде Франс прес.

ОАЕ опровергаха съобщение за тайна среща на Нетаняху с президента

"Тиражираните публикации в медиите са неверни. Министър-председателят не е бил предупреден от ОАЕ за нападението преди 7 октомври 2023 г.", заяви премиерската канцелария и допълни, че "ако е имало и най-малкото сведение за подобна атака, то е щяло да бъде предадено по разузнавателните канали".

UAE leader warned Netanyahu of Hamas attack days before October 7, says report

➡️ https://t.co/FHQLJqAcSt pic.twitter.com/HgRanMdKw5 — FRANCE 24 English (@France24_en) September 8, 2026

Според разследване, публикувано от левия израелски ежедневник „Аарец“ и основаващо се на информация в книга, предстояща да излезе от печат, президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян се е свързал с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г., за да го информира, че палестинското движение подготвя мащабна операция. Според изданието израелският лидер не е информирал ръководителите на службите за сигурност за това предупреждение.

Публикуването на разследването предизвика порой от критики от страна на основните опозиционни лидери, които, в навечерието на парламентарните избори в Израел на 27 октомври, засилват нападките си срещу начина, по който премиерът е управлявал кризата преди три години.

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства заяви, че няма да коментира публикацията в израелска медия, според която президентът на ОАЕ е предупредил Израел преди нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

„Правителството на ОАЕ не коментира медийни публикации или спекулации“, се посочва в изявление на Министерството.

В него се допълва: „Когато е било необходимо, цялата разузнавателна информация от значение е била и продължава да бъде обменяна между съответните институции.“