Русия задържа молдовец, заподозрян в убийството на военен офицер по заповед на Украйна

Р уските власти съобщиха днес, че са задържали 21-годишен молдовски гражданин, заподозрян за стрелбата срещу високопоставен руски военен, ранен миналата седмица в Саратовска област, предаде Асошиейтед Прес. Федералната служба за сигурност (ФСС) заяви, че мъжът е действал по поръчка на украинските разузнавателни служби.

Заподозреният е обвинен в опит за убийство и незаконен трафик на оръжие, съобщи ФСС. Руският офицер е бил прострелян най-малко шест пъти на 3 септември в селището Пробуждение край град Енгелс. Военният, чието име не се съобщава, е оцелял и все още е хоспитализиран, заяви говорителката на руския Следствен комитет Светлана Петренко.

The arrest comes days after pro-Kremlin media reported that Major General Nikolai Varpakhovich was shot and wounded in the Saratov region.https://t.co/6C3mOxalEg — The Moscow Times (@MoscowTimes) September 8, 2026

В района на град Енгелс се намира голяма военновъздушна база, в която са разположени руски стратегически бомбардировачи, използвани и при ударите срещу Украйна.

Според ФСС молдовският гражданин е бил вербуван от украинското разузнаване през 2025 г. и е пристигнал в Русия през юни. Той е бил задържан в Астраханска област, докато се е опитвал да напусне страната и да се върне в Молдова. Петренко заяви, че за нападението му е било обещано възнаграждение от 70 000 долара.

Украинските и молдовските власти към момента не са коментирали руските твърдения, отбелязва АП.

"Където и да се крият руските престъпници, те ще бъдат открити, а днес има още едно потвърждение на този факт – потвърждение в Саратовска област", заяви украинският президент Володимир Зеленски в деня на нападението.

Атаката край Енгелс е поредната срещу руски военнослужещи и лица, свързани с войната в Украйна. В края на август военнослужещ беше убит, а съпругата му бе ранена при взрив на автомобил край Санкт Петербург. По-рано директор на завод за производство на дронове за руската армия беше тежко ранен, а шофьорът му загина при експлозия край Екатеринбург.

По-рано тази година президентът Владимир Путин разпореди на ФСС и други служби да засилят мерките за сигурност около военни и правителствени длъжностни лица.

Украйна пое отговорност за някои от атаките в Русия. През 2024 г. украинската служба за сигурност СБУ заяви, че е организирала убийството на руския генерал Игор Кирилов, загинал при взрив на бомба, скрита в електрически скутер в Москва.