Внезапно почина 22-годишната "Мис Австрия" Лусия Сишич

Н астоящата "Мис Австрия" Лусия Сишич почина едва на 22-годишна възраст, съобщиха официално организаторите на конкурса.

„С голям шок и дълбока тъга научихме за кончината на нашата Мис Австрия 2024 Лусия Сишич“, се казва в официално съобщение в социалните мрежи от организацията Mission Austria, която организира конкурсите „Мис“ и „Мистър Австрия“.

Сишич продължаваше да носи короната, тъй като след нейната победа през 2024 г. нов конкурс не е бил провеждан, отбелязва австрийското издание Die Presse.

Официална причина за смъртта все още не се съобщава. Приживе обаче Сишич говори открито за здравословните си проблеми – тя е родена с дефект на сърдечната клапа, заради който през живота си е претърпяла няколко тежки операции.

„Ще запомним Лусия като прекрасна млада жена. В този изключително труден момент мислите ни и най-дълбоките ни съболезнования са с нейното семейство, приятели и всички нейни близки“, се посочва в изявлението, signed от изпълнителния директор на Mission Austria Керстин Ригер и съпруга ѝ Йорг.

Кристофър Денг, носител на титлата „Мистър Австрия 2024“, сподели пред местното издание Oe24, че е дълбоко шокиран от внезапната ѝ кончина.

„Тя беше като сестра за мен, особено през периода, в който носехме титлите си заедно. На всички ни ще липсва изключително много“, сподели Денг.

Reigning Miss Austria Lucia Sisic dead at just 22: 'Wonderful young woman' https://t.co/pxvOm6m2rY pic.twitter.com/ng3LyC0gKs — New York Post (@nypost) September 8, 2026

По данни на Kronen Zeitung, заради вроденото си сърдечно заболяване Сишич е претърпяла общо седем операции през краткия си живот.

През август 2024 г. тя изрази публична благодарност към екипа от специалисти по детска кардиология с емоционална публикация в социалната мрежа Instagram:

„Благодарение на специалистите и всеотдайните лекари, които винаги са се борили за живота ми, преодолях много трудни моменти и успях да живея пълноценно“, написа тогава тя.