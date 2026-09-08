Свят

Откриха телата на изчезналото при самолетна катастрофа семейство край Бахамите

Четирима членове на семейство, изчезнали след катастрофа с частен самолет на път от Бахамите за Флорида, бяха открити мъртви от свои роднини. Близките сами са организирали издирването с лодки след прекъсването на връзката с летателния апарат

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 21:41
Откриха телата на изчезналото при самолетна катастрофа семейство край Бахамите
Източник: iStock

Т елата на четирима членове на едно семейство, чийто частен самолет за Флорида се разби на път от Бахамите, бяха открити от техни роднини, които сами са се заели със сърцераздирателната издирвателна операция, пише The New York Post.

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80-годишният Марио Ламар, който е пилотирал обречения летателен апарат, съпругата му Лили Ламар (на 79 г.) и двамата им внуци – София Соса (на 28 г.) и Кристиан Соса (на 22 г.), са били на борда на самолета, който се разби в понеделник сутринта и изчезна близо до остров Северен Андрос.

„Издирвателната и спасителната операция беше проведена съвместно с членове на семейството и цивилни, които откликнаха на призива ни за помощ. В крайна сметка нашите роднини откриха близките ни и се наложи да ги качат на борда на собствените си плавателни съдове“, посочва Силвия Ларийо, племенница на Марио и Лили, в изявление пред Miami Herald.

„Дълбоко сме благодарни на всички, които ни подкрепиха, търсиха заедно с нас и се молеха за нашето семейство. С уважение молим за уединение, докато скърбим за тази невъобразима загуба.“, пише тя.

Бащата на София и Кристиан Соса, заедно с двамата си други синове и техния чичо, се втурнали към Бахамите, след като научили за катастрофата. Те претърсвали акваторията с лодка с часове, докато открили телата на четиримата си роднини във вторник сутринта.

След трагичната констатация Ларийо заяви, че семейството работи съвместно с Бреговата охрана, за да „върнат близките си у дома безопасно и с достойнство“.

Петместният самолет Piper PA-34, пътуващ за Опа-лока, Флорида, е паднал във водата на около 13 мили западно от остров Андрос в 14:20 ч. в понеделник, според данни на Полицията на Бахамските острови.

Малкият самолет е излетял от Грейт Харбър Кей същата сутрин, след като семейството е прекарало уикенда за Деня на труда в дома си на тропическия остров.

„Те прекараха целия си живот там. Това беше като техен втори дом“, споделя Ларийо. „Връщаха се у дома.“

Самолетът е изчезнал от радарите, след като скоростта му рязко се е променила, а височината му внезапно е спаднала от 10 000 на 3700 фута само за три минути, показват данни на FlightAware.

Марио Ламар е бил  пилот с „над 40 години летателен опит“, заявяват от семейството в официално изявление пред ABC News.

София Соса наскоро е завършила университета „Уейк Форест“, а брат ѝ Кристиан – университета „Лойола Меримаунт“.

Редактор: Стела Христова
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