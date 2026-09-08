Къщата на Никълъс Кейдж за 10,5 милиона долара в Малибу потъва в земята (СНИМКИ)

К райбрежното имение на Никълъс Кейдж в Малибу, оценено на 10,5 милиона долара, буквално потъва в земята.

Снимки от мястото показват дълбока дупка точно там, където доскоро се е намирала алеята към модерния и просторен дом, пише Page Six.

Точно пред затворения гараж асфалтът и бетонът са се пропукали и са пропаднали, повличайки със себе си различни предмети, сред които мобилна тоалетна от строителен обект и парчета от ограда.

Nicolas Cage’s $10.5M Malibu mansion nearly falls into massive sinkhole that swallows driveway https://t.co/RrQsCAVsoQ pic.twitter.com/oySHGlRWoo — New York Post (@nypost) September 8, 2026

В района се виждат поставени оранжеви конуси, които маркират границите на срутването.

Представител на актьора не отговори веднага на запитването за коментар.

На мястото на инцидента бяха заснети работници със светлоотразителни жилетки, които оценяваха щетите и извършваха оглед близо до засегнатата зона.

Други кадри показват паркирана в близост пожарна кола с разпънат жълт маркуч.

62-годишният актьор закупи имота с площ от близо 370 квадратни метра през 2024 г. за сумата от 10,5 милиона долара. Къщата разполага с впечатляваща гледка към океана и самостоятелна тераса на покрива.

Според информация на телевизия KTLA пожарникарите са се отзовали на сигнал за възможна повреда в газопреносната мрежа във вторник сутринта, когато са попаднали на хаотичната гледка.

Nicolas Cage's Malibu beachfront mansion rocked by massive SINKHOLE as driveway collapses at lavish $10.5million home https://t.co/ILSwkivCUQ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 8, 2026

По данни на местната медия говорител на службите е съобщил, че огромната дупка е с размери около 9 на 9 метра, като се предполага, че причинител е бреговата ерозия.

Екипи на газовата компания също бяха на място във вторник, за да работят по възстановяването на главния газопровод.

От медията отбелязват, че въпреки сериозните щети не е наредена евакуация. Според информацията няма и пострадали хора.

Изглежда никой не е бил у дома по време на пропадането. „Всъщност къщата изглежда така, сякаш в момента в нея текат ремонтни дейности“, заяви репортерът на KTLA Рич Прикет по време на включването си от мястото на събитието.

Имотът е построен през 90-те години от покойния Хосе Либерман от Liberman Broadcasting. След като в продължение на години е притежание на семейство Либерман, той най-накрая е продаден на звездата от „Лунатици“.

Nicolas Cage's Malibu beachfront mansion rocked by massive SINKHOLE as driveway collapses at lavish $10.5million home https://t.co/pQRRZBDGzv — Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2026

Бедствието се случи след ден на интензивни валежи в района на Лос Анджелис, придружени от силно вълнение по южното крайбрежие на Калифорния в резултат на разразилия се ураган „Мари“.

Кейдж, който през 2021 г. сключи брак с петата си съпруга Рико Шибата, е известен с емблематичните си роли в хитове като „Лице назаем“, „Въздушен конвой“, „Да изчезнеш за 60 секунди“ и редица други.