У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Норвегия за погребението на крал Харалд V, предаде Франс Прес.
Посещението на украинския президент също така ще му даде възможност да води разговори в Осло за подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, отбелязва агенцията.
Olena @ZelenskaUA and I landed in Norway. We have important engagements ahead. Tomorrow, on behalf of all our people, we will express our gratitude to Norway at the farewell ceremony for His Majesty King Harald V.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026
Today, I will also meet with Prime Minister Jonas Gahr Støre. We… pic.twitter.com/2gfHU4tJSk
По време на погребението, което ще се състои утре, Зеленски ще се срещне с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, се казва в изявление на канцеларията на министър-председателя.