„Патрулката не е такси“: Четирима полицаи отиват на съд след убийство на жена пред участък в Атина

Ч етирима полицаи са предадени на гръцкото правосъдие по обвинение, че не са направили нищо, за да предотвратят феминицид (убийство на жена) пред полицейски участък в предградие на Атина през 2024 г., съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА, цитирана от Франс прес.

Според агенцията 28-годишната гръцка гражданка Кириаки Грива е била намушкана смъртоносно от бившия си партньор близо до входа на полицейския участък в северозападното предградие на Атина Агии Анарири на 1 април 2024 г., непосредствено след като жената е потърсила помощ от полицията.

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί για θανατηφόρα έκθεση https://t.co/xck0orZwAH — Athens Voice (@athensvoice) September 8, 2026

Това убийство предизвика силно обществено недоволство в Гърция, най-вече заради факта, че малко преди това жертвата е отишла в участъка, тъй като се е чувствала застрашена от агресивното поведение на бившия си приятел, припомня АНА.

Според обществената телевизия ЕРТ, цитирана от АФП, четиримата полицаи, сред които има и една жена, ще бъдат съдени за престъплението „излагане на опасност чрез бездействие, довело до смърт“, за което се предвижда наказание от поне 10 години лишаване от свобода.

Сред тези полицаи е и дежурният в диспечерския център за спешни повиквания, който отговорил на жертвата, искаща да бъде придружена до дома си, че полицейската патрулка „не е такси“ – реплика, която тогава е шокирала Гърция, според същия източник.

Въз основа на предложение на прокурора съдебният състав е решил, че четиримата служители на реда са имали „конкретно законово задължение да действат, за да предотвратят смъртта на младата жена", посочва АНА-МПА.

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Στο εδώλιο 4 αστυνομικοί για θανατηφόρα έκθεση https://t.co/RVBVIfbH7z — NEWS 24/7 (@News247gr) September 8, 2026

„Тяхното бездействие е довело до смъртта на жертвата“, се казва в обвинителния акт, цитиран от гръцката агенция.

Агенцията припомня също, че бившият партньор на жертвата е бил осъден миналата година на доживотен затвор, след като е бил признат за виновен по обвинение в умишлено убийство. Делото му на втора инстанция е насрочено за 24 септември, допълва АНА-МПА.