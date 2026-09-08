Издирван от 8 години престъпник в Турция смени пола си, за да избяга от правосъдието

П олицията в Турция обяви успешен край на осемгодишно издирване на престъпник, за когото се оказало, че е сменил пола си в опит да се укрие от правосъдието, съобщи вестник „Сабах“, позовавайки се на полицейска информация.

Според информацията на вестника издирваният Тугдул Б., който е имал влязла в сила присъда от 7 години и 11 месеца затвор за извършена кражба през 2010 г. в град Самсун на турския бряг на Черно море, е бил обект на издирване от февруари 2018 г., но смаял полицията с действията си, за да остане неразпознат.

İstanbul'da 8 yıldır firari olarak aranan Tuğrul B.'nin, cinsiyet değişimi yaptığı ve kadın kimliğiyle saklandığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/Jf665Gankp — Haber Report (@HaberReport) September 7, 2026

В рамките на разследвания на Бюрото за издирвани лица към Отдела за обществена сигурност на Истанбулската полиция, включващи издирване на бегълци с влезли в сила присъди, е било установено, че заподозреният Тугдул Б. междувременно оперативно е сменил пола си.

Ставайки жена, беглецът е използвал личните данни на сестра си, за да избегне арест, но след проведените оперативно-издирвателни дейности на терен неговото местоположение е било локализирано и беглецът е бил заловен в истанбулския квартал „Кадъкьой“.

Вестникът уточнява, че по разпореждане на дежурния републикански прокурор срещу заподозрения е започнато и допълнително съдебно производство за използване на чужди лични данни и самоличност.