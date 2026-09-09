Богатата наследница, която иска да плаща по-високи данъци

А бигейл Дисни е израснала в охолство - тя е внучка на Рой Дисни, който заедно с брат си Уолт създава прочутата компания. Наследницата на империята "Дисни" обаче не се старае да трупа все по-голямо богатство. Напротив - през годините тя е дарила десетки милиони от своето. И настоява за по-сериозно облагане на богатите, пише Deutsche Welle .

"Не трябва да има милиардери"

Дисни често говори за дядо си, който определя като свой най-голям пример. И затова как мъжът, който е отговарял за финансите на компанията, е живял в нормална къща, а не в гигантско имение. "Дядо ми не е печелил повече от 20 пъти над заплатите на подчинените си", разказва 66-годишната жена пред АРД. Днешният директор на компанията изкарва 800 пъти повече от своите служители, подчертава тя.

Темата за това може ли личното състояние на един човек да е толкова голямо, че той никога да не е способен да изхарчи парите си, занимава Абигейл. Този въпрос е водещ и за прогресивното движение около сенатора от Върмонт Бърни Сандърс, което включва и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани. "Не трябва да има милиардери", казват често техните привърженици. Теза, която преди дори хора като Марк Зукърбърг са защитавали.

Абигейл Дисни от години е част от "Патриотичните милионери" - група от над 100 богаташи, които настояват за по-високи данъци. Мамдани предприема конкретни стъпки в тази посока - на първо място той иска да обложи допълнително собствениците на луксозни имоти. Който има имот в Ню Йорк на стойност над 5 милиона долара, но не живее в него постоянно, трябва да плаща между 4% и 6,5% от пазарната стойност като данък.

Тръмп и бизнесът срещу Мамдани

Тези мерки се натъкват на сериозно противопоставяне от страна на 66 милиардери и над 400 хиляди милионери, които живеят в Ню Йорк. "Мамдани ни казва ясно: Успехът не е добре дошъл в Ню Йорк", казва милиардерът Кен Грифин, който заплашва да напусне града. Доналд Тръмп също остро критикува кмета и го определя като "комунист, който ще прогони хората". Група бизнесмени атакува мерките на Мамдани в съда, никой от тях обаче все още не обявил, че ще напусне Ню Йорк.

За Абигейл Дисни и нейните сподвижници Мамдани е лъч надежда. Политиците твърде дълго просто наблюдаваха как богатите стават все по-богати, докато дори хората с добри доходи вече не могат да си позволят да живеят в градове като Ню Йорк, казва тя пред АРД. И действително днес в мегаполиса живеят десетки хиляди, които работят, но са бездомни. В същото време повечето от жителите на града плащат над 50% от доходите си за наем.

Богатите стават по-богати

Богатите стават по-богати, а за работническата класа е все по-трудно да свързва двата края, казват политици като Мамдани и Александрия Окасио-Кортес, която също е от Ню Йорк. А всички тези проблеми започват с Роналд Рейгън, смята Абигейл Дисни. През 1980-те години президентът републиканец въведе редица промени, които облагодетелстваха богатите. Основните данъчни облекчения той обяви именно в парка на "Дисни", припомня АРД. И до днес никой президент не е отменил тези мерки.

Най-сериозна е ножицата в Ню Йорк, а хора като Абигейл Дисни се надяват Мамдани да промени това. "Губим много", казва Абигейл Дисни. "Това ми разбива сърцето. Надявам се, че Зохран отново ще привлече млади хора в града", споделя тя пред германската обществено-правна медия. "Всички млади хора в Ню Йорк днес се надяват да станат мениджъри на хеджфондове, а аз се надявам да се върнат художниците, писателите и поетите."