Наследява ли се дълголетието? Учени с разкритие за децата на столетниците

С ред простосмъртните има една избрана група хора, надарени с невероятния дар на дълголетието - явление, което се среща едва при 0,01% от световното население.

Това са столетниците - хора, прехвърлили 100-годишна възраст, които от десетилетия са обект на интензивни научни изследвания.

И докато постепенно научаваме тайните на техния дълъг живот, все още има много въпроси без отговор. Един от тях е: какво се случва с техните деца? Наследява ли следващото поколение същата генна „суперсила“?

Ново мащабно изследване, публикувано в списание JAMA Network Open, дава отговор на този въпрос.

„Искахме да разберем дали столетниците предават доброто си здраве и дълголетие на децата си. И ако е така, дали тези предимства се дължат на здравословни навици, или на нещо по- фундаментално, като генетиката“, обяснява генетикът София Милман от Медицинския колеж „Алберт Айнщайн“ в Ню Йорк.

Впечатляваща защита срещу болести

За целите на изследването д-р Милман и нейният екип анализират данни от три отделни дългосрочни проучвания, обхващащи над 2300 potomci на столетници и контролна група от над 1700 души, чиито родители не са имали такова дълголетие. Това е най-всеобхватното проучване по темата до момента.

Анализът разкрива, че децата на столетниците имат значително по-нисък риск от смъртност и заболявания спрямо контролната група.

Числата са повече от категорични:

32% по-нисък риск от развитие на хипертония (високо кръвно налягане)

33% по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания

42% по-нисък риск от смъртност на каквато и да е възраст

Освен това, когато децата на столетниците все пак развият здравословни проблеми, това се случва на много по-късна възраст. Заболявания като хипертония се появяват при тях със закъснение от около 5 години, а продължителността им на живот е средно с три години по-висока спрямо връстниците им.

Генетиката срещу начина на живот

Любопитното е, че изследването не отчита значително намаляване на риска от ракови заболявания сред децата на столетниците. Учените предполагат, че те може би имат по-добра устойчивост срещу коварната болест и по-ниска смъртност от нея, въпреки че самият риск от поява на тумор остава подобен.

Фактори от околната среда като диета, ниво на образование, социално-икономически статус и пушене са ключови за здравето, но анализите показват нещо изумително: децата на столетниците остават защитени от болести дори когато се сравняват с хора със същия начин на живот.

Това означава, че генетичният фактор при тези семейства оказва силен щит срещу вредните въздействия на средата.

„Това не значи, че начинът на живот няма значение - здравословните навици са важни за всеки. Но някои хора от семейства с изключително дълголетие изглежда се радват на биологични предимства, които им помагат да останат здрави въпреки външните рискове“, подчертава Ерик Рийд, водещ автор на проучването.