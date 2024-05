Кошмарите може да са признаци на автоимунно заболяване

С поред ново проучване кошмарите могат да бъдат ранен предупредителен знак за автоимунно заболяване.

Обезпокоителните сънища и дневните халюцинации биха могли да бъдат предварително предупреждение за появата на заболявания като лупус, а по-голямата информираност за тях както от страна на пациентите, така и от страна на лекарите би могла да доведе до по-добро управление на автоимунните заболявания на човека.

В проучването са разгледани 676 души с лупус, разговаряно е с 400 лекари и са проведени интервюта с 69 души за опита им в живота със системни автоимунни ревматични заболявания, към които спада и лупусът. Лупусът е хронично автоимунно заболяване, което може да причини болки в ставите, обриви и умора. Понастоящем няма лечение, но симптомите могат да бъдат овладени с медикаменти.

В многобройните дискусии се появи един общ симптом, който изпитват трима от всеки петима пациенти в периода преди появата на лупус: нарушен сън. Малко под един от всеки четирима пациенти съобщава и за халюцинации, често предшествани от ярки мъчителни кошмари.

