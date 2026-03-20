КЗП е установила нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за ток

К омисията за защита на потребителите (КЗП) установи нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за електроенергия от трите електроснабдителни дружества в страната, както и наличие на неравноправни клаузи в общите им условия. Това стана известно от думите на председателя на Комисията Александър Колячев по време на публична среща днес, организирана от омбудсман Велислава Делчева, относно високите сметки за електроенергия.

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Според него е било крайно време да бъде организирана дискусия по темата за десетките хиляди жалби за завишени сметки за електроенергия.

Във връзка с множеството жалби КЗП стартира производства по три основни направления в рамките на собствената си компетентност. На първо място това са разпоредбите на Закона за защита на потребителите в частта за нелоялни търговски практики, на следващо в частта за неравноправни клаузи и на трето изготвяне на предложения, посочи той.

Колячев каза, че КЗП е издала шест индивидуални административни акта, с които се забранява прилагането на установените нелоялни търговски практики.

"Потребителите, подали жалби, получават формални отговори без реално установяване на спорните обстоятелства. Проверките на интернет страниците на електроразпределителните дружества също показват пропуски в предоставянето на информация за подаването и разглеждането на жалбите. Установено е, че липсва ясна достъпна и систематизирана информация", обясни той.

По повод установени неправомерни клаузи са отправени препоръки до едно от електроразпределителните дружества. "Очакваме предоставяне на още информация и от Комисията за енергийно и водно регулиране", допълни Колячев.

По думите му електроенергийния пазар е сложен и неразбираем за лицата, които не участват в него.

Междувременно председателят на КЕВР Пламен Младеновски посочи, че Комисията работи върху 6548 жалби за високи сметки за ток.

"Обработили сме 3707 от тях", съобщи той и уточни, че част от сигналите са по самосезиране на комисията въз основата на публикации в социалните мрежи.

"Първото е да проверим закупените количества електрическа енергия от крайни снабдители, за да сме сигурни, че има такива големи увеличения", обясни председателят на КЕВР.

По думите му е установено, че потреблението през ноември е било по-ниско, съответно сметките на гражданите и на потребителите са по-ниски.

"През декември обаче е било по-студено и се наблюдава рязко увеличаване на закупените количества", добави той.

"При отделните дружества за декември закупена електрическа енергия е повече с между 33 и 47 процента", разясни Младеновски. "През януари имаме допълнителни между 14 и 16 процента по-високи количества, закупени от борсовия пазар", допълни той.

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

Омбудсманът Велислава Делчева организира среща в петък заради стотиците жалби за високи сметки за ток. Темата на форума е „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

В дискусията участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.

Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.

По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.