България

Горещ петък с температури до 36°, през уикенда идват бури и захлаждане

Петък носи предимно слънчево и горещо време с температури до 36°, като в планините и по морето условията ще са подходящи за разходки и плаж. През почивните дни обаче времето рязко ще се промени

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 септември 2026, 06:32
Горещ петък с температури до 36°, през уикенда идват бури и захлаждане
Източник: iStock/GettyImages

П етък носи предимно слънчево и горещо време с температури до 36°, като в планините и по морето условията ще са подходящи за разходки и плаж. През почивните дни обаче времето рязко ще се промени.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее.

В петък ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София – около 31°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър, от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 11 септември
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 11 септември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 2 мин. и залязва в 19 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 12 мин. и залязва в 19 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: новолуние.

През почивните дни над западната половина от страната, в неделя – на места и на изток, ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните в събота ще са между 25° и 30°, в Горнотракийската низина до 32°-33°, в неделя - предимно между 23° и 28°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Горещ петък с температури до 36°, през уикенда идват бури и захлаждане

Горещ петък с температури до 36°, през уикенда идват бури и захлаждане

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