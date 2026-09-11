Русия атакува Павлоград, Киев и Днипро - има загинали и десетки ранени

При мащабен руски удар по Павлоград са загинали най-малко 7 души, а 76 са ранени; атакувани са пет района на града, ключов железопътен и логистичен център за украинската армия.

Удари са нанесени още по бензиностанция в Киев и агробизнес обект на Bunge в Днипро, на фона на засилени руски атаки срещу логистични и икономически цели и недостиг на украинска ПВО.

Зеленски съобщи и за жертви и ранени при атаки в Краматорск; Русия отрича умишлено да поразява цивилни обекти и твърди, че е ударила кораби с военни товари в Черноморск.

"Стойте в бомбоубежищата": Руски ракетни удари в Киевска област

Руските сили нанесоха широкомащабен удар по индустриалния град Павлоград в югоизточна Украйна, при което убиха седем души, атакувана беше и бензиностанция в столицата Киев, както международен агробизнес обект в Днепър (Днипро), в момент, когато Москва засилва ударите срещу логистични и икономически цели, предаде Ройтерс.

Областният управител Олександър Ганжа написа в Телеграм, че руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, поразявайки пет района на града, известен като железопътен и логистичен център, обслужващ въгледобивен район с довоенно население около 120 000 души.

Общо 76 души са ранени, включително няколко деца. Снимки, публикувани онлайн, показват разрушени магазини и изгорели автомобили в града, който служи като ключов маршрут за снабдяване на украинската армия, свързващ централна Украйна с източните фронтови линии.

Атаката срещу бензиностанцията в Киев и срещу агробизнес обект, управляван от Bunge в югоизточния град Днипро, допълва засилената въздушна кампания на Русия през последните седмици. Москва изстрелва балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги. Киев се затруднява да отблъсне атаките заради недостиг на системи за противовъздушна отбрана.

Жертва и най-малко 30 ранени при руски ракетен удар по Павлоград

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура "бързо нарастват" и призова правителството да "реагира и действа изпреварващо".

Русия отрича да атакува умишлено цивилни обекти. Ударът срещу бензиностанцията на "Укрнафта" изглежда е първата атака с реактивен дрон срещу подобен обект в Киев, след около 300 атаки срещу бензиностанции в или близо до фронтовите региони на Украйна през последните месеци.

Четирима души са ранени, съобщи кметът Виталий Кличко.

"Няма никаква военна цел в подобни удари. Това е терор и сплашване на цивилното население", заяви изпълнителният директор на Укрнафта Богдан Кукура във Фейсбук.

Освен това руското министерство на отбраната заяви снощи, че е нанесло удари по кораби, пренасящи военни товари, в град Черноморск (Чорноморск на украински).

Двама убити при руска ракетна атака срещу Павлоград

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Екс за четирима загинали в Павлохрад и подчерта, че жертвите просто са се намирали в района на търговски центрове.

Градът се намира на около 80 километра от фронтовата линия.

Десетки други хора са били ранени и в Краматорск при руски атаки, които са ударили жилищни сгради, добави Зеленски.

При удар в руската гранична Белгородска област днес бяха убити двама души и ранени седем други, предаде ТАСС.