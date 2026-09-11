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"Бях безкрайно самотна в нощта, в която спечелих „Оскар“: Никол Кидман с изповед за Том Круз

Холивудската звезда разкри защо най-големият ѝ триумф в киното се е превърнал в един от най-тъжните моменти в живота ѝ

11 септември 2026, 08:40
"Бях безкрайно самотна в нощта, в която спечелих „Оскар“: Никол Кидман с изповед за Том Круз
Източник: Getty Images

З а повечето актьори спечелването на „Оскар“ е върхът на кариерата, но за Никол Кидман нощта на нейния най-голям триумф през 2003 г. оставя съвсем различен спомен.

В разговор за подкаста Therapuss 59-годишната актриса се върна към момента, в който грабва статуетката за „Най-добра актриса“ за ролята си на Вирджиния Улф във филма „Часовете“ - само две години след тежкия ѝ развод с Том Круз.

„Бях на самия връх на успеха си, прибрах се у дома и бях толкова, толкова самотна. Беше лудост. С майка ми и баща ми бяхме заедно, но си мислех: 'Къде е партньорът ми? Къде е човекът, с когото мога да споделя това?“, споделя Кидман. 

„Имам нужда от истински живот“

Кидман определя тази нощ като повратна точка: „Това беше един от най-дълбоките моменти, в които си казах: 'Трябва да си намеря живот'. Държиш тази златна статуетка - най-голямата награда в нашата индустрия - и си безкрайно благодарна, но в същото време и абсолютно самотна“.

Звездата признава, че след церемонията дори не е искала да отиде на традиционното парти на списание Vanity Fair.

„Не обичам купоните. Всички около мен казваха: 'Длъжна си да отидеш и да ходиш с Оскара в ръка'. На мен ми се струваше като парадиране, не звучеше скромно. В крайна сметка отидох, но бях напълно разтърсена, емоционална, треперех и въобще не го изпитах като празник. Направо се извинявах, че съм там - което беше пълна глупост“, казва тя.

След развода с Том Круз

Никол Кидман и Том Круз се запознават на снимките на „Дни на грохот“ и се женят през 1990 г., като заедно осиновяват две деца - Изабела и Конър. Двойката се разделя гръмко през 2001 г.

След развода Кидман имаше таен роман с рокера Лени Кравиц (за когото дори бе сгодена за кратко), а по-късно откри любовта в лицето на кънтри певеца Кийт Ърбън. Двамата сключиха брак през 2006 г. и имат две дъщери - Съндай и Фейт.

След близо две десетилетия съвместен живот обаче, Кидман и Ърбън се разделиха през септември 2025 г., а разводът им бе финализиран малко по-късно. Наскоро актрисата бе забелязана в компанията на инвестиционния банкер Майкъл Райнщайн, с когото прекара почивка в началото на 2026 г.

Източник: Page Six    
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