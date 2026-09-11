Уникална находка в Египет: Откриха богата гробница на 3000 години от времето на Рамзес

П ървият поглед към вътрешността на новооткрита древна гробница е едновременно вълнуващ и плашещ. Международен изследователски екип наскоро преживява този момент по време на теренна работа в Тиванския некропол - обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО край съвременния египетски град Луксор, пише The Conversation.

Основната цел на проекта е прилагането на програма за опазване и управление на риска в некропола Долен Шейх Абд ел-Курна.

Humanity grows when two ancient civilisations work together.



Since 2018, a Sino-Egyptian joint archaeological team has been uncovering secrets at #Luxor—the world’s greatest open-air museum. Their discovery of a sacred lake added another piece to the puzzle of the Egyptian… pic.twitter.com/CfoaMkIh90 — The Golden Mean (@TheGoldenMean2) September 10, 2026

Заради разположението им в подножието на Тиванската планина паметниците в района са изключително уязвими от внезапни наводнения, предизвиквани от кратки, но интензивни валежи.

Археолози предупреждават, че гробницата на Тутанкамон е в опасност

За да отклонят водата от гробниците, специалистите систематично разчистват натрупаните отломки и проучват района чрез археологически методи, които позволяват запазването на цялата историческа информация.

Именно по време на тази работа екипът попаднал на неизвестната досега гробница, изградена преди около 3000 години.

Преди да влязат в нея, археолозите не знаели дали таванът е рухнал, дали гробницата е била ограбена или унищожена, или вътрешността ѝ е останала добре запазена.

Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата, пазена от теракотената армия

Планът на паметника е типичен за гробниците на тиванския елит от периода на Новото царство, продължил приблизително от 1550 до 1069 г. пр.н.е. По това време Тива, днешен Луксор, е била столица и главен религиозен и политически център на Египет.

Гробницата включва външен двор, издълбан в скалата параклис и подземни погребални помещения.

В добре запазения двор има платформа от кирпичени тухли с ниша за стела - изправен каменен надгробен паметник. Стълбище с рампи от двете страни осигурява достъп до гробницата.

Spanish-Egyptian Mission Uncovers Late Fifth Dynasty Tomb at Saqqara. Details and photos https://t.co/3asWZbFni1 @yukinegy pic.twitter.com/Re0pqvlpkX — Luxor Times (@luxortimes) September 7, 2026

След като влезли в скалния параклис, археолозите установили, че стените му са покрити с ярки рисунки. На тях главният собственик на гробницата е изобразен как се прекланя пред различни божества в светилища, както и седнал до съпругата си пред отрупана с дарове маса.

Сред изобразените приношения има хляб, бира, плодове, месо и цветя.

Въз основа на иконографията и стила на рисунките учените определили, че гробницата датира от Рамесидския период - приблизително между 1292 и 1069 г. пр.н.е. Епохата носи името на многобройните фараони, наречени Рамзес.

Уникална находка в Египет: Откриха селище от епохата на хиксосите с необичайни погребения

Стенописите предоставят безценни исторически сведения за ежедневието и обществото в Древен Египет. Те хвърлят светлина и върху мястото на собственика на гробницата в йерархията през Рамесидската епоха, останалите членове на семейството, погребани там, както и хората, които вероятно са използвали повторно гробницата в по-късни периоди.

Огромният Тивански некропол обхваща площ от около 10 квадратни километра. В продължение на половин хилядолетие, започвайки около 1550 г. пр.н.е., той е бил основното царско и елитно гробище на Египет.

Sculptors at Work, Tomb of Rekhmire, 1479–1425 BC, New Kingdom, reign of Thutmose III–early Amenhotep II, tempera on Paper, by Nina de Garis Davies (1881–1965).



The original mural comes from Upper Egypt, Thebes, Sheikh Abd el-Qurna, Tomb of Rekhmire.#archaeohistories pic.twitter.com/ZVAC4VF9yq — Archaeo - Histories (@archeohistories) December 6, 2021

Некрополът е разположен срещу Тива, на западния бряг на река Нил. В него се намират световноизвестни исторически обекти като Долината на царете, където са погребани фараони, сред които Тутанкамон и Рамзес II, и Долината на цариците.

Районът включва още стотици частни гробници на представители на елита, царски възпоменателни храмове и останки от дворци.

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Международният екип извършва теренна работа там от 2018 г. в тясно сътрудничество с египетското Министерство на туризма и антиките.

Предварителният анализ на рисуваната украса показва, че главният собственик на новооткритата гробница е бил служител на име Пасер.

Стенописите обаче са покрити със слой замърсявания. След като бъдат почистени от специалист по консервация, археолозите очакват да научат повече за самоличността и личните истории на хората, погребани в гробницата.

Един от основните въпроси, върху които е съсредоточена теренната работа, е свързан с избора на място за гробниците и тяхното повторно използване. Новооткритият паметник има особено важно научно значение за това проучване.

Той може да помогне на учените да обяснят защо през Рамесидския период служители като Пасер са избирали да използват повторно, да променят или да изграждат гробници в непосредствена близост до паметници на елита от предходната XVIII династия.

Откриха мистериозна „Гробница на великаните“ от бронзовата епоха в Сардиния

Изследователите ще се опитат да установят как особеностите на древния погребален пейзаж са влияели върху разположението на гробниците. Сред възможните фактори са близостта до пътищата на религиозните процесии, гробниците на роднини или паметници със специално култово значение.

Екипът ще проучи и какво е определяло решението съществуваща гробница да бъде използвана повторно вместо да бъде построена нова.

Надпревара с времето

Археологическата работа се превръща и в надпревара с времето. Очаква се вследствие на климатичните промени честотата и интензивността на внезапните наводнения в района да се увеличат значително през следващите години.

Това представлява сериозна заплаха за гробниците. Наводненията могат да причинят незабавни и мащабни щети, включително образуване на солни кристали под въздействието на влагата, загуба на рисуваната украса и дори срутване на конструкциите.

Поради тази причина една от най-важните цели на проекта е прилагането на програма за превантивна консервация и управление на риска, която да съхрани паметниците за бъдещите поколения.

Същевременно работата позволява районът да бъде проучен археологически за първи път и да бъде проследено историческото и културното развитие на некропола Долен Шейх Абд ел-Курна.

Досега мястото е било слабо изследвано в сравнение с известни обекти в близост като Долината на царете и големите храмови комплекси в Луксор и Карнак.

Продължаващите проучвания обаче показват, че Долен Шейх Абд ел-Курна е изключително богат на археологически материали.

Сред тях има изящно украсени гробници, предоставящи уникален поглед към ежедневието, погребалните вярвания, изкуството и паметниците на обикновените египтяни и държавните служители през различни исторически епохи.