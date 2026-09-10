Обвинената за смъртта на едногодишно дете във Варна остава в ареста

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А пелативният съд във Варна потвърди най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 33-годишната Александрина, обвинена за смъртта на 1-годишно момче.

Арестът беше постановен от Окръжния съд във Варна, но защитата на обвиняемата обжалва решението пред апелативната инстанция.

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Въззивният съдебен състав е приел, че са налице всички законови предпоставки за задържането под стража. Според магистратите съществува обосновано предположение, че Александрина е автор на деянието, както и реална опасност при определяне на по-лека мярка тя да се укрие или да извърши престъпление.

Съдът се е позовал и на заключението от съдебномедицинската експертиза на починалото дете. Според експертите причината за смъртта е черепно-мозъчна травма. При изследването са установени множество травматични увреждания, които не могат да бъдат обяснени с твърдението на обвиняемата, че момчето е паднало от кошарата. Прокуратурата разкри, че детето е починало дни, преди да бъде съобщено за смъртта му.

Апелативните съдии са взели предвид и съдебното минало на 33-годишната жена. Тя вече е била осъждана за умишлено престъпление – управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Условното ѝ наказание е влязло в сила само няколко месеца преди деянието, за което в момента е привлечена като обвиняема.

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Като допълнителен мотив за оставянето ѝ в ареста съдът е отчел и данните, че след настоящото престъпление Александрина е направила опит да се укрие.

Определението на Апелативния съд във Варна е окончателно и не подлежи на обжалване.