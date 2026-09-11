Свят

Ангела Меркел с предупреждение след успеха на АзГ: Трябва да защитаваме демокрацията

Бившата германска канцлерка призова гражданите да защитят свободата и демократичните принципи

11 септември 2026, 07:25
Ангела Меркел
Ангела Меркел   
Източник: Getty Images
  • Ангела Меркел призова германците активно да защитават свободата и демокрацията, дни след рекордния успех на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ).
  • Тя предупреди основните партии да не изоставят европейското единство, свободата на движение и човешкото достойнство в опит да спрат АзГ, а да предлагат реални решения на проблемите.
  • Меркел призна, че решенията ѝ по време на миграционната и еврокризата са допринесли за възхода на АзГ, която спечели 43,8% в Саксония-Анхалт; следващите ключови избори са в Мекленбург-Предна Померания и Берлин.

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел призова снощи германците да защитят свободата и демокрацията в апел, отправен дни след историческия успех на крайнодясна партия на избори в германска провинция, който предизвика реакции по света, предаде ДПА.

"Както често се случва, няма такова нещо като безплатен обяд - нищо не идва даром", подчерта Меркел, управлявала Германия повече от 15 години. Тя се обърна към 1 200 души, събрани на остров Узедом в североизточната провинция Мекленбург–Предна Померания, като им прочете откъси от своята автобиография "Свобода".

"И вие имате малка задача, която трябва да изпълните", отбеляза бившата канцлерка.

„Това няма да реши проблема“: Мерц скочи срещу забраната на АзГ

Мекленбург–Предна Померания е следващата провинция, която ще проведе избори на 20 септември, заедно с Берлин. След успеха си в провинция Саксония-Анхалт в неделя, крайнодясната "Алтернатива за Германия" очаква да се представи добре и в Мекленбург–Предна Померания.

Меркел прочете откъс от книгата си, в който отбелязва, че днес "в безпрецедентна степен истините се наричат лъжи, а лъжите - истини, и това се използва в демокрациите от хора на ръководни позиции". Тя подчерта, че истинската свобода не се отнася само до личната изгода, а се ръководи от сдържаност и морални задръжки.

"Свободата изисква демократични условия; без демокрация няма свобода", каза Меркел. "Ако искаме да живеем в свобода, трябва да защитаваме нашата демокрация (…) срещу онези, които я заплашват. Можем да успеем в това, ако работим заедно, ако се ангажираме колективно - всеки от нас индивидуално и всички един за друг", каза тя. 

Събралите се я аплодираха многократно през цялото 90-минутно четене, включително когато говори за бежанската криза през 2015 г. и решението си да приеме сирийци, пристигащи през Унгария. Тя призна, че това решение, както и политиките ѝ по време на кризата с еврото, са помогнали на АзГ, която започна като антиевропейска партия, преди да се съсредоточи върху миграцията.

Меркел - пълен обрат за бежанците

Но хората не бива да изоставят основните си принципи, опитвайки се да предотвратят идването на партията на власт, каза тя, посочвайки европейското единство, свободата на движение и защитата на човешкото достойнство. "Демократичните партии имат голямо влияние върху това колко силна всъщност може да стане АзГ", подчерта Меркел. "Убедена съм, че ако смятат, че могат да държат АзГ под контрол, като непрекъснато обсъждат нейните теми - и, в идеалния случай, се опитват да я надминат реторично, без да предлагат реални решения на съществуващите проблеми - ще се провалят".

Необходими са отговори от основните партии, които ценят демокрацията и не се стремят да подкопават конституцията, без тактически маневри, каза тя. "Умереност и баланс — това е основата и предпоставката за успеха на демократичните партии", заяви Меркел.

Антиимигрантската партия спечели рекордните 43,8% от гласовете в Саксония-Анхалт в неделя, като едва не постигна самостоятелно мнозинство от местата. Партията изпревари значително Християндемократическия съюз (ХДС), партията, към която принадлежат както на канцлера Фридрих Мерц, така и самата Меркел.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Ангела Меркел Свобода Демокрация Крайна десница Алтернатива за Германия Избори в Германия Популизъм Автобиография Бежанска криза Дезинформация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Къща пропада заради некачествен ремонт на водопровода в русенско, стопанката вижда небето през цепнатините

Къща пропада заради некачествен ремонт на водопровода в русенско, стопанката вижда небето през цепнатините

Финален поглед към Кулите близнаци: Уникални кадри от нощта преди 11 септември (ВИДЕО)

Финален поглед към Кулите близнаци: Уникални кадри от нощта преди 11 септември (ВИДЕО)

„Замръзнах от страх“: Жени разказват за сексуални посегателства по време на юмейхо терапия

„Замръзнах от страх“: Жени разказват за сексуални посегателства по време на юмейхо терапия

Данъчните оценки на имотите скачат със 100% до 2029 г.

Данъчните оценки на имотите скачат със 100% до 2029 г.

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 11 часа
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 12 часа
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 16 часа
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ан Хатауей

Сияйна и стилна: Бременната Ан Хатауей омая Ню Йорк с ефирна рокля

Любопитно Преди 17 минути

Актрисата Ан Хатауей направи впечатляваща поява на събитието Bulgari Serpenti Infinito в Ню Йорк. Звездата от „Дяволът носи Prada“, която очаква третото си дете, омая присъстващите с елегантна визия и сподели детайли за семейния си живот

Джиджи Хадид за майчинството, модата и специалната връзка с Томи Хилфигър

Джиджи Хадид за майчинството, модата и специалната връзка с Томи Хилфигър

Любопитно Преди 28 минути

Супермоделът съчета първия учебен ден на 5-годишната си дъщеря с грандиозното си завръщане на дефилето в Ню Йорк

Мистерията на Меркурий: Планетата се е свила много повече, отколкото смятахме

Мистерията на Меркурий: Планетата се е свила много повече, отколкото смятахме

Любопитно Преди 55 минути

Ново изследване показва, че Меркурий се е свил с 10–30% повече, отколкото учените предполагаха досега. Отломките от древни астероидни сблъсъци са скрили огромни гънки по повърхността, които новата мисия „БепиКоломбо“ предстои да картографира

Какво стои зад скандала с предполагаемото обучение на руски военни в България?

Какво стои зад скандала с предполагаемото обучение на руски военни в България?

България Преди 1 час

Новината предизвика политическа реакция у нас

Служители на спешните служби реагират на сигнали за намушкване в района на Бромли, Югоизточен Лондон, 10 септември 2026 г.

Кърваво меле в Лондон: Четирима души бяха намушкани на търговска улица

Свят Преди 1 час

Полицията е отцепила района, а движението по няколко улици и около 15 автобусни линии е било променено

Как Сърбия се отдалечава все повече от членство в ЕС

Как Сърбия се отдалечава все повече от членство в ЕС

Свят Преди 1 час

Може ли една страна, която отдава почести на военен престъпник, да продължи процеса по присъединяване към ЕС? Погребението на Ратко Младич показа колко много Сърбия се е отчуждила от Европа

Петролът отново удари небето: „Брент“ стигна $108,22

Петролът отново удари небето: „Брент“ стигна $108,22

Свят Преди 1 час

Цените на петрола се повишават на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток

Бившият венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му в Каракас

Съпругата на Мадуро поиска да бъде освободена поради сърдечни проблеми

Свят Преди 1 час

Защитата на Силия Флорес твърди, че тя се нуждае от коронарно изследване или операция.

Край на ерата „Орбан“: Петер Мадяр скъса с Москва и изгони руските шпиони

Край на ерата „Орбан“: Петер Мадяр скъса с Москва и изгони руските шпиони

Свят Преди 2 часа

Новото правителство на Унгария, водено от Петер Мадяр, направи остър завой спрямо Москва и изгони 10 руски дипломати. Външното министерство в Будапеща определи Русия като заплаха за сигурността, а Кремъл заплаши с твърд отговор

Доналд Тръмп в Далас

Тръмп: „Не съжалявам“ за войната с Иран, дори ако ми струва изборите

Свят Преди 2 часа

Американският президент заяви, че не би променил решението си, дори конфликтът да има негативно отражение върху междинните избори

Пожарникари гасят пламъци след руски удари по Павлохрад

Русия атакува Павлоград, Киев и Днипро - има загинали и десетки ранени

Свят Преди 2 часа

Ударите са засегнали търговски обекти, бензиностанция и международен агробизнес обект

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка

2977 имена, които няма да бъдат забравени - Америка отбелязва годишнината от 11 септември

Свят Преди 3 часа

На възпоменателните церемонии ще присъстват Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс и четирима бивши президенти.

<p>Израел взриви подземния свят на &bdquo;Хизбула&ldquo;</p>

Израел е унищожил подземна база на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 3 часа

Трусовете са били усетени в района на Набатия и според местни жители дори в Бейрут

,

Сензационно откритие в Китай: За първи път откриха кост от ръка на изчезнал човешки вид

Любопитно Преди 3 часа

Уникалната находка от пещерата Бянфу хвърля нова светлина върху живота и лова на денисовците - мистериозните братовчеди на съвременния човек и неандерталците

Скритият враг в спалнята: Дори слабата светлина по време на сън уврежда сърцето

Скритият враг в спалнята: Дори слабата светлина по време на сън уврежда сърцето

Любопитно Преди 3 часа

Проучване разкрива, че дори слабата нощна светлина от телефони или лампи удебелява сърдечния мускул и влошава функцията му. Експертите съветват да спим на пълна тъмнина, ползвайки блек-аут завеси или маски, за да предпазим сърцето си

Как една грешка от 50-те години измами най-модерния изкуствен интелект

Как една грешка от 50-те години измами най-модерния изкуствен интелект

Любопитно Преди 3 часа

Грешка в сканирането от 50-те години на миналия век и пропуск в превода сляха две думи в измислен термин, който днес мами дори най-модерния изкуствен интелект

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg
1

След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения

sinoptik.bg

Забравете за филърите, ето как изглежда красивата жена

Edna.bg

Почитаме Св. Теодора Александрийска - ден на покаяние, вяра и прошка

Edna.bg

БФС обяви началото на нов турнир

Gong.bg

Светослав Вуцов попаднал под сериозни атаки

Gong.bg

Разследване на NOVA: Юмейхо терапевт блудствал с жени по време на масаж?

Nova.bg

За първи път от 25 години: Говори хазяйката на двама от атентаторите от 11 септември

Nova.bg