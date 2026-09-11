Скритият враг в спалнята: Дори слабата светлина по време на сън уврежда сърцето

Н ово проучване разкрива, че нощното светлинно замърсяване променя структурата на сърдечния мускул и драстично увеличава риска от бъдещи сърдечносъдови заболявания.

Дори минимално количество светлина по време на сън може да промени формата и функцията на сърдечния мускул, увеличавайки риска от последващи сърдечни заболявания, установи ново изследване.

„Светлинното замърсяване се очертава като нов рисков фактор за сърдечносъдовите заболявания“, заявява ръководителят на проучването д-р Лу Ци, професор и директор на Центъра за изследване на затлъстяването към Университета „Тюлейн“ в Ню Орлиънс.

„Нашите констатации, в комбинация с доказателства от други проучвания, показват, че намаляването на излагането на светлина през нощта трябва да се разглежда от лекарите и институциите като една от потенциалните стратегии за превенция на сърдечните заболявания“, допълва той.

За качествен сън експертите препоръчват светлината в спалнята да бъде максимум 1 лукс - ниво, при което е доста тъмно. Люксът е единица за измерване на осветеността според Международната система единици (SI). Ниво от 3 лукса съответства на лунна светлина или на светлината, която проникава под затворената врата на спалнята.

В това проучване изследователите установяват, че стените на сърдечния мускул при хора, изложени на повече от 3 лукса светлина по време на сън, се удебеляват. Това от своя стороны намалява ефективността на изпомпващата функция на сърцето.

Even a small amount of light exposure during sleep may change the shape and function of heart muscles, increasing the risk of future heart disease, a new study found.



An outside expert said further research is needed to establish a causal link. https://t.co/MgcbApSc2x pic.twitter.com/XnIGjdWtiL — CNN (@CNN) September 10, 2026

Степента на увреждане се увеличава с нарастването на яркостта в стаята. Примери за допълнителни източници на светлина са:

Светещият екран на обърнат нагоре смартфон

Сиянието от дигитален будилник

Светлинното замърсяване, идващо отвън

Удебеляването на сърдечния мускул може да доведе до сърдечна недостатъчност

Проучването, публикувано в списанието European Heart Journal, анализира съня на над 11 000 души без сърдечносъдови заболявания. Те са част от изследването UK Biobank - биомедицинска база данни, съдържаща генетична и здравна информация за 500 000 жители на Обединеното кралство.

Всички участници носят сензор на китката в продължение на седем дни, за да се измери нивото на светлина през нощта. Три години по-късно на всеки човек е направен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на сърцето, за да се изследват неговата структура и функция.

В сравнение с хората, които нямат излагане на светлина през нощта, сънят при над 3 лукса води до удебеляване на стените на лявата камера на сърдечния мускул, свивайки вътрешното ѝ пространство. Отчита се и намалена способност на мускула да се съкращава при удар - ранен индикатор за сърдечна дисфункция. Допълнителни увреждания са намерени и в други две предсърдия/камери.

Преструктурирането на сърдечния мускул се нарича сърдечно „ремоделиране“, обяснява д-р Андрю Фрийман, директор по превантивна кардиология в болницата National Jewish Health в Денвър.

„Не искаме сърдечният мускул да става дебел. Не искаме той да става корав. Не искаме сърцето да става прекалено голямо. А всички тези неща изглежда се случват при излагане на излишна светлина и потенциално лошо качество на съня“, казва Фрийман, който не е участвал в изследването.

За между 24% и 49% от негативния ефект върху сърцето е виновна по-кратката продължителност на съня (под 5-6 часа), която е „директна последица от излагането на нощна светлина“, споделя д-р Ци. Останалите 51% от риска се дължат на други фактори.

„Нощната светлина може да засегне и други рискови фактори за сърдечносъдовата система, като стрес и биологични промени“, допълва той, визирайки кръвното налягане и пулса.

Карл Лорънс, преподавател в Института за фармацевтични науки към King’s College London, посочва някои ограничения на проучването. Според него едноседмично тестване е твърде кратък период за измерване на цялостното излагане. Освен това използването на сензор на китката „не е добър показател за дозата светлина, получена от окото - това може да доведе както до надценяване, така и до подценяване на данните“.

„Свързването на тези измервания със сърдечни скенери три години по-късно изглежда леко пресилено. Нужни са допълнителни проучвания, за да се докаже причинно-следствена връзка“, казва Лорънс.

Как да блокираме светлината през нощта

Блокирането на светлината в спалнята е сравнително лесно. Поставете плътни завеси или евтини блек-аут щори на всеки прозорец. Не забравяйте да ги отворите сутрин, за да се потопите в дневната светлина, която помага за настройването на циркадния ритъм на тялото.

Изключвайте светлините в коридора през нощта. Ако въпреки това светлината пробива под вратата или около ръбовете на прозорците, използвайте уплътняващи ленти или пяна. Ако продължава да има слаба светлина, опитайте да използвате маска за сънь.

За нощните лампи до леглото избирайте крушки с топла бяла, тъмноамбърна или червена светлина, които имат ниска или почти zerова цветна температура. Ако се нуждаете от нощна лампа за ориентиране, я дръжте слаба, близо до пода и заложете на крушки с червеникави или кафяви тонове.