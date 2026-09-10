Брутално убийство със 146 удара на жена в Турция

А зербайджански гражданин, живеещ в Турция, е изправен пред Окръжния съд в град Бурса по обвинение в предумишлено убийство на съпругата си - гражданка на Руската федерация, извършено чрез 146 удара с ножица, съобщи информационният сайт „Хабер Тюрк“.

По данни от съдебното производство, в състояние на афект по време на семеен скандал, 28-годишният Салиджан Мехмет е нападнал 20-годишната си съпруга Арзу Халилова и ѝ е нанесъл удари с ножица, като според патолозите 72 от тях са били смъртоносни. За извършеното престъпление прокуратурата иска наказание доживотен затвор.

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Пред съдебния състав извършителят е признал, че са имали периодични семейни скандали, но поводът за конкретния случай бил двукратно напомняне от страна на съпругата, той да се погрижи за бебето на годинка, плачещо в съседната стая. Мехмет твърди, че „му притъмняло пред очите и посегнал към ножицата“, цитира признанието му медията.

След нанесените многобройни прорезни рани, въпреки усилията на изпратените на място медицински екипи, Халилова е починала в болницата.

При задържането си заподозреният е направил признания пред полицията, твърдейки, че има психически проблеми и преди да извърши убийството е преминал през 21-дневно лечение в специализирана клиника. Справка в полицията показва, че подсъдимият има общо 8 криминални регистрации за различни престъпления, включително за нанасяне на телесни повреди и притежание на наркотици.

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Съдът е разпоредил изпращането на подсъдимия за преглед в Института по съдебна медицина в Истанбул, където да бъде установено дали е бил вменяем по време на извършване на престъплението, а мярката за неотклонение "задържане под стража" остава в сила, добавя „Хабер Тюрк“.