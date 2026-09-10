Полша предотврати гранична провокация от Русия

П олша е предотвратила през изминалата нощ заплаха срещу един от граничните си пунктове с Украйна и очаква тези пунктове да станат мишена на Русия в момент, когато Москва нанася удари по търговски маршрути в опит да отслаби Киев икономически, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от "Ройтерс".

Туск направи този коментар, след като дронове поразиха вчера граничен пункт между Украйна и Молдова в южната украинска Одеска област, като отнеха живота на двама души.

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"Миналата нощ, благодарение на сътрудничеството между нашите служби и украинските им партньори, бе предотвратена пряка заплаха срещу един от граничните ни пунктове", каза полският премиер на пресконференция в словашката столица Братислава.

"Както предполагам знаете, Русия вече прибегна до провокационни атаки срещу гранични пунктове в Молдова, например. Очакваме подобни действия да се повторят и по отношение на граничните пунктове на Украйна с други страни, включително Полша", добави Туск.

Русия засега не е коментирала изказването на полския премиер.

Туск неведнъж е предупреждавал, че държавите членки на НАТО по източния фланг трябва да са готови за възможни провокации от страна на Русия, която нахлу в Украйна през 2022 г.

Полският премиер каза днес, че е получил "доста точна информация директно от ЦРУ относно възможни инциденти през идните месеци, която съвпада с предупрежденията", които той прави от месеци.

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"Трябва да сме нащрек за различни сценарии. Полша и цяла Европа трябва да бъдат готови за всякакво възможно развитие на събитията, що се отнася до ситуацията не само на фронта в Украйна, но и по целия източен фланг на НАТО", допълни Туск.