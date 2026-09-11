Храмът, който се премести: Спасяването на Фила от дъното на Нил

Ж енското божество Изида заема централно място в древноегипетската култура. Тя е богинята на магията, изцелението и майчинството, а редица жени ѝ поднасят дарове с надеждата да заченат. Къде Египтяните са правили тези жертвоприношения? Най-често в известния храмов комплекс Фила в град Асуан.

Макар често да го наричат просто „Храмът Фила“, мястото не е една-единствена сграда, а цял комплекс от религиозни съоръжения. Най-старата запазена конструкция - павилионът на Нектанеб - датира от управлението на Нектанеб I (около 379–360 г. пр. Хр.). Други сгради са издигнати по-късно, през Птолемеическата и Римската епоха.

Най-невероятното около храма обаче е свързано с неговото спасяване през XX век, след като мащабни хидротехнически проекти го потапят под водите на река Нил.

От Александър Велики до Римската империя

Първоначално комплексът е издигнат на остров Фила, близо до Първия праг на Нил. Повечето от запазените до днес структури са замислени след завладяването на Египет от македонския цар Александър Велики. Това поставя началото на Птолемеическата династия (от 305 г. пр. Хр.), чиито владетели съзнателно почитат местните традиции, за да спечелят подкрепата на египтяните. Основното светилище на Изида е значително разширено именно тогава.

След смъртта на Клеопатра VII през 30 г. пр. Хр. Египет става римска провинция. Въпреки това римските императори като Август, Адриан и Траян продължават да добавят нови постройки и надписи.

Тъй като Асуан се намира на южната граница на Древен Египет, храмът става изключително популярен и сред поклонниците от съседна Нубия. Именно техните дарения и участия във фестивали поддържат храма духовно и финансово жив векове наред.

Фила се оказва и последното убежище на древната египетска писменост. Тук е издълбан последният известен йероглифен надпис от 394 г. сл. Хр., както и последният демотически надпис от 452 г. сл. Хр., преди християнството окончателно да измести езическите купове.

Спасителната операция: 40 000 блока под водата

През Викторианската епоха обектът става истинска атракция за заможните британски туристи, обзети от т.нар. „Египтомания“. Всичко обаче се променя, когато на Нил са построени Асуанската ниска дига (1902 г.) и по-късно Асуанската висока дига през 60-те години на XX век.

Водите на реката заграждат храма и той остава почти изцяло под вода. Наносната тиня започва бързо да унищожава безценните релефи.

Така през 70-те години на миналия век Египетското правителство и ЮНЕСКО предприемат грандиозна спасителна акция. Целият комплекс е разглобен камък по камък на 40 000 отделни блока, всеки от които е номериран. След това храмът е сглобен отново с прецизна точност на близкия остров Агилкия - на 500 метра разстояние и на значително по-високо и безопасно място.

Днес прероденият комплекс Фила е сред най-посещаваните туристически забележителности в Египет и е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.